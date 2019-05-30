MeToo導致60%男主管不敢接觸女員工　變相成為職場霸凌

▲臉書營運長桑德柏格（Sheryl Sangberg）是「LeanIn組織」的創始者。（圖／翻攝自Facebook／Sheryl Sandberg）

國際中心／綜合報導

去年席捲全球的MeToo運動，揭露出職場與男女不對等的情況，令大眾更加關注女性權益與性別不公的議題。如今有越來越多女性勇於揭露在職場所遭受的性騷擾經歷。「LeanIn組織」近期公布一項調查結果顯示，全美國有60%的男主管不敢與女員工單獨見面。

「LeanIn組織」的調查還有令人更震驚的統計數據：

1. 喜歡與年輕男同事見面的資深男員工，比喜歡與年輕女同事見面的頻率高約12倍。

2. 願意與男同事出席社交晚宴的資深男員工，比願意與女同事出席的多6倍。

3. 選擇與男同事一同外出工作的資深男員工，比願意與女同事同行的多出9倍。

臉書營運長桑德柏格（Sheryl Sangberg）指出，男主管為了保護形象，擔心與女員工單獨見面時被人看到，造成不必要的誤會和猜測，索性不再和女員工一對一開會、出差，甚至不單獨吃工作餐。而這種情況越來越嚴重，僅一年便增加了33%的發生機率。

此外，調查也發現男主管對於需要指導女員工的工作顯得十分排斥，尤其是針對少數族群的女員工更加嚴重，但是任何員工要升職，都必需經過與上司或主管單獨訪談才行，要是女員工失去面談的機會，連帶的升職的機會也會失去。如果一家公司男主管全都避免與女員工接觸，那未來的職場環境將變得很可怕，公司內部文化也將變得更加陽性，相對的這並不能避免男女不公的狀況，反而造成另一種職場霸凌。

▼臉書營運長桑德柏格（Sheryl Sangberg）講述「LeanIn組織」調查結果。（影片／取自LeanIn.org官網）