《阿拉丁》茉莉公主美翻！公開7大健身秘訣　絕對不要餓肚子

繼真人版《小飛象》之後，真人版《阿拉丁》也來啦！這次劇中除了飾演神燈精靈的威爾史密斯（Will Smith）大家比較熟悉外，其實各個角色也大有來頭，其中女主角茉莉公主娜歐蜜史考特（Naomi Scott），她那充滿著異國風情的臉孔和姣好的身材，也在網路上掀起一波熱潮，而娜歐蜜史考特也分享為了飾演辣中帶剛的茉莉公主，她可是為此做了很多身材的訓練和飲食的控制，現在就讓我們一起來看看。

茉莉公主娜歐蜜史考特Naomi Scott



娜歐蜜史考特說飾演《阿拉丁》中的茉莉公主，對於身材來說是個挑戰，因為身材不能太纖細否則撐不起電影中華麗的戲服，要如何做到有肉但線條又好，真的讓娜歐蜜史考特花了很多時間調整身型。

茉莉公主娜歐蜜史考特自曝：「我可以運動，但我並不完美，有時當我超級忙時，運動對我來說，就會變得有點困難。」茉莉公主娜歐蜜史考特但還是經常鍛煉時，但不是每天都有做運動。妳看看她的胸和腰線，是不是真的超辣，快繼續看茉莉公主娜歐蜜史考特的健身飲食菜單。

請繼續往下閱讀...

混合多類型運動

茉莉公主娜歐蜜史考特不太喜歡做特地的運動，並且持續的鍛鍊，她會上課，偶爾去健身房，然後混合自己喜歡的運動去做，這樣運動起來才不無聊，而且更能感受到身體的變化。

除了一般的健身房運動和瑜珈、皮拉提斯外，茉莉公主娜歐蜜史考特也喜歡跳舞，像是她在《阿拉丁》中就有許多舞蹈的鏡頭，而對於舞蹈的訓練，就讓茉莉公主娜歐蜜史考特感到很過癮。

學習平衡飲食習慣

茉莉公主娜歐蜜史考特承認自己是一個美食愛好者，但她也知道如何平衡飲食習慣，像是平時她就盡量只吃瘦肉蛋白，纖維，全榖物，水果和蔬菜，另外她也不太吃太甜或太鹹的食物，雖然她承認自己有時候也無法抗拒油炸和澱粉類食物。

自己做飯吃

如果有足夠的時間，茉莉公主娜歐蜜史考特說自己非常喜歡做飯來吃，她總是將鮪魚和花椰菜混合在一起，就這樣當作一餐，低熱量又有滿足感。

公開一天菜單

茉莉公主娜歐蜜史考特的早餐是黑麥麵包或煙燻鮪魚和荷包蛋，有時她也會吃水煮蛋搭配新鮮果汁或全麥穀物或燕麥片；而午餐會選擇魚或雞肉搭義大利麵或沙拉，補充蛋白質；至於晚餐則以輕食為主，像是小三明治和一碗湯。

避免過度飢餓

茉莉公主娜歐蜜史考特絕對不會為了減肥而餓死自己，所以她會在兩餐之間吃點小食避免肚子太餓，像是堅果，酸奶和水果都是能夠止飢又不會胖的零食。

不吃乳製品

由於濕疹的關係，茉莉公主娜歐蜜史考特的飲食禁忌就是乳製品，當然她也是會有想吃甜食的時候，但就是淺嘗即可，她會盡量不吃加工食品並保持食物的簡單。

水和睡覺真的非常重要

茉莉公主娜歐蜜史考特分享對於肌膚的保養，其實她真的沒什麼特別的秘訣，她平時就是會做一些大家都會做的保養步驟，但水和睡眠真的對女人來說非常重要，若是妳不喝水或是沒在睡覺，那妳不管怎麼保養都是沒用的！

文／柯夢波丹 圖／DISNEY、阿拉丁

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

【延伸閱讀】

時髦媽咪吳速玲：「拉筋對女人真的很重要！」公開6招好身材秘密，運動最重要的是....

【我要吃肉】金材昱大尺度裸體寫真「恥骨以下」羞見客！這麼肉慾又性感的Ryan館長你一定沒看過～