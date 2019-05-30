最萌的「皮卡丘復仇者」公仔又來啦！洛基、浩克鋼鐵裝粉絲一定要收

編輯／Duke 圖／翻攝自DS Studio

先前大陸的DS Studio工作室所製作的《復仇者聯盟》X皮卡丘公仔，靠著2部當紅的《復仇者聯盟4：終局之戰》與《POKÉMON 名偵探皮卡丘》電影，順利引起眾人的關注，並且6款全面完售。近期，DS Studio宣佈，該系列將迎來第二波發售，當中，最受歡迎的洛基、蜘蛛人都在裡面哦！

DS Studio發售的第二波公仔，包括奇異博士、黑寡婦、洛基、黑豹、蜘蛛人以及浩克鋼鐵裝，其中，奇異博士的魔法、浩克鋼鐵裝，絕對是最帥的設計，而人氣最高的洛基、蜘蛛人，則是以宇宙魔方與鋼鐵蜘蛛裝詮釋，下面帶各位介紹。

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1.奇異博士

化身奇異博士的皮卡丘，除了頭髮以外，胸前的時間寶石、斗篷以及魔法，都做得非常到位。

2.黑寡婦

頂著一頭長髮的黑寡婦皮卡丘，是這些公仔中，唯一的女生角色，而她身穿黑色緊身衣，完美還原電影中的形象。

3.洛基

漫威（Marvel）電影宇宙裡，洛基是最受女生歡迎的角色，而他經典的頭盔與裝扮，都與電影裡相差無幾，並且手持與洛基息息相關的宇宙魔方。

4.黑豹

變身黑豹的皮卡丘，不但帥氣也兼具可愛，而他穿著黑豹的黑色裝甲，並且脖子也有電影裡的裝飾。

5.蜘蛛人

穿著鋼鐵蜘蛛裝的皮卡丘，背後有著速殺模式的爪子，同時，胸前也有蜘蛛人的標誌，看起來超可愛的。

6.浩克鋼鐵裝

這款是6隻公仔裡面，最為大隻的一款，也是最值得關注的，因為其細節度逼真，而且超級帥氣，喜歡的粉絲一定要收藏。

由DS Studio發售的「復仇者聯盟 X 皮卡丘」公仔，目前已經開放預購，並預計9月至10月間發貨，售價為馬幣480元（約台幣3,800元），喜歡的朋友，都可以到Game Harbors官網訂購哦！

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