穆勒辭特別檢察官　留「無限伏筆」讓川普被公審：沒說他無罪

▲穆勒宣布辭職特別檢察官，留下無限伏筆。（圖／路透社下同）

國際中心／綜合報導

自美國總統大選結束後，特別檢察官穆勒（Robert Mueller）就針對川普政營是否透過俄羅斯「藉機贏得選舉」進行調查，在美國當地時間29日，穆勒發表調查結果，沉重提到：司法部限制了起訴川普，「但不表示川普就是無罪」引發軒然大波。

綜合外媒報導，穆勒2017年開始就俄羅斯干預2016年美國大選進行調查，包括提出精簡版的調查報告，讓參議院提出要求完整版，但穆勒卻表示，司法部出面阻擋調查進度，而報告結論則是「川普政營並沒有跟俄羅斯勾結」但穆勒卻不願意就川普是否妨礙司法做出論斷，改提出10點川普「意圖妨礙調查」的例子。

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▲「通俄門」事件歷經兩年多的調查，告一段落。

穆勒在司法部向記者宣布辭職，並提到因未特別檢察官辦公室隸屬於司法部，所以必須要遵行司法部的政策，無法起訴川普。就在記者會結束後，川普在推特上提到「報告結果沒有改變任何事情，證據不足，在美國這個人是無辜的，結案，謝謝」。

但對穆勒而言，這樣的結果並非代表川普無罪，如果認為總統沒有犯罪我們就會說出來，但是我們並沒有判定總統是否有犯罪。這讓民主黨人再度出現一波彈劾的聲浪。包括參議員華倫（Elizabeth Warren）都趁機提出「國會應該聯合彈劾川普」，除了民主黨眾議院議長裴洛西擔心彈劾會造成國家分裂外，其他人都認為「不排除彈劾或是國會接手調查的可能」。