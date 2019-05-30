打扮自己、懂得撒嬌　測妳適合用怎樣的方式馴服男人

妳總是改變自己的想法，調整成對方喜歡的樣子來贏得好感嗎？但其實妳不用這麼辛苦，只要懂得找出自己的強項，就可以成功馴服男人，快來看看妳究竟最適合哪種馴服男人的『手段』呢？

首先，在心中默念一次問題，然後以直覺從五張牌中選一張

選好了嗎？

我們來看看妳選到哪張牌卡

1. 錢幣騎士：給他任務並懂得誇獎



男人慣用的思考方法是任務導向型的，他們藉由完成這些目標而獲得一種成就或滿足感，當妳選到這張牌，代表著妳不需要一直為對方做太多事情，這樣反而會讓對方感到自卑、沒用，妳只需要給他一些任務，例如妳需要他來協助妳，無論他做的如何都願意給予讚賞和誇獎，那麼這個對象，很容易就被妳馴服成功了。

不過選到錢幣騎士也要注意，如果妳不是真的愛對方，有時很容易會把對方或自己當做彼此的『工具人』，這樣的關係很容易會感到無聊厭煩，因此這張牌卡也在提醒著自己，要拿出真心誠意來與對方認識和互動，才不會讓關係只停留在達成任務的階段喔。

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2. 聖杯五：懂得表達脆弱



有時選到聖杯五代表著內心比較沒有自信，在現代社會中，女人沒自信時並不會展現出來，反而會用更認真或強勢來掩蓋內心底層的脆弱，但這張牌卡的出現正在告訴妳，妳的脆弱，卻是妳的強項，當妳願意在喜歡人的面前，展現自己的這個部分時，反而也會展現出溫柔，而這點就足以訓練出對妳愛不釋手的男人。

有時我們對於『愛』會有許多的擔憂和顧慮，怕展現了自己以為不好的那個面貌，對方就不會喜歡妳了，但這很可能只是一個盲點，而阻礙了愛情的發生，當妳愈懂得表現出那個不善於表現出來的部分時，其實是會充滿效果，一開始在表達自己內在、脆弱的部分可能需要練習，但這也開啟了讓彼此愛的能量，開始流動的機會。

3. 女皇：懂得享受和打扮自己



我們有時以為很用力的生活，用力的展現自己，才值得被愛，但這張女皇牌在提醒妳，完全不需要如此！在愛的人面前妳就享受當下，開心的相處，並願意投資自己的腦袋，願意打扮自己，展現這些妳原本就與生俱來，但很有可能之前被自己掩蓋的魅力，那麼這男人就會被訓練成功了。

女人的腦袋和男人不同，我們可以同時思考和處理好幾件事，但妳需要知道的是，這些事情，是要與自己有關的，因為如果妳都把自己放在不重要的位置，他當然也不會把妳看在眼裡，當妳選到這張牌卡，代表妳具備女皇的魅力和特質，而這個女皇懂得愛自己多深，在關係中也才會經營的有多深。

4. 愚者：做自己和為自己去冒險



恭喜妳選到愚者牌，這張牌卡的出現，代表著妳根本不需要去訓練男人，妳只需要做自己，而不是成為男人眼中想要的女人的模樣，因為那個成為別人的樣子的妳，不是真正的美，但當妳開始做自己時，魅力卻會漸漸散發出來，別侷限於目前的生活，去學習想學的，去做想做的事，那麼才會遇到一個屬於妳的人。

而這張牌卡也在告訴妳，很有可能妳目前的生活看似都還不錯，但這個不錯是別人認為的，卻不是妳真正想要的，因此這張牌卡有著去冒險，突破現狀，邁入新的生活的意思，如果要未來的感情和生活是踏實與穩定的，那麼妳需要先突破自己這一關。

5. 寶劍侍者：展現自己的機靈



寶劍侍者是張具有靈活思考力和想像力的牌卡，妳訓練男人的方式就是和對方在思想上交流，別吝嗇分享妳的想法，大方展現出妳獨特的見解，喜歡妳的人，很容易就被訓練成功，而這也正是妳的魅力所在，寶劍侍者常常有著創新點子和靈感，遇到事情的反應是充滿幽默機智的。

這張牌卡最重要的元素是要懂得放鬆，放鬆的心在相處上也就會自在許多，當妳選到寶劍侍者時，是要告訴妳，妳喜歡的人也需要具備和妳思想上可以交流的水準，因此在愛情中別為了追求穩定，而選了一個無法與妳有共同話題的人，不能與他對話、聊天，那麼妳很容易會感到枯槁。

文／柯夢波丹 圖／泰瑞莎

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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