風象星座的地雷大公開！水瓶愛好自由、雙子最恨出爾反爾

每個星座都會有自己的地雷，生氣或是憤怒，都是一種外在表現出來的情緒，掩蓋內心不想被人看見的脆弱和自卑的那個部分：雙子最討厭出爾反爾、天秤無法接受生活環境一團亂、水瓶愛好自由意志。在與每個星座相處時，都要學會去尊重與欣賞不同的獨特性，每個星座的地雷，代表著可以有更深的探索與認識。

雙子座 出爾反爾是地雷

雙子座表面看起來隨和、有趣，骨子裡卻是很重視某些細節，是一個脾氣很大的星座。他們重視承諾的程度，是別人很難想像的。雙子座掌管兄弟宮，這個宮位代表思想、語言、溝通，雙子座的想法常常變來變去，他們有時很難整合自己所想的內容，需要多花一點時間釐清思緒。所以，常會發生雙子座很容易對自己下一個承諾，後來又推翻了那個承諾，雙子座很容易踩到自己的地雷。

雙子座因為吸收訊息的速度非常快，有時以為找到自己要的答案，而因此急著下個判斷或決定。事實上，雙子需要花時間靜下心來，搞清楚自己做每件事的出發點和意義，才不容易出爾反爾。人是容易投射的，當別人也容易出爾反爾或違背承諾時，也會踩到雙子座的地雷。然而，當這些狀況發生，雙子座要當成是一面借鏡來警惕、審視自己。

天秤座 生活髒亂沒秩序

生活髒亂沒秩序絕對是天秤座的地雷，如果要生活在這樣的品質中，每個優雅的天秤座可能都會暴怒。雖然天秤座並不是一個有潔癖的星座，但是，對於美感上的優雅與知性的生活品質極為重視與講究，如果與他生活在同一個空間，卻對自己生活一蹋糊塗，天秤座忍受一陣子之後就會開始抓狂。

在12宮位中，天秤座掌管夫妻宮，也稱為婚姻宮。這是個有趣的宮位，因為夫妻宮講求的是泛指所有的一對一的關係，當這個宮位能量或是天秤座能量太強時，潛意識中都會有種一對一的競爭與比較關係。這並不是顯性的，對於自己的付出和表現是否可以比另一半或比某人好，當自己的努力沒被看見，不努力的那方卻得到較多關心時，這就會踩到天秤座的地雷。

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水瓶座 別干涉他思想和生活

這樣的歸類對水瓶來說範圍有點廣，但是，可以透過以下三點來說明水瓶座的地雷：一、別對他嘮嘮叨叨，像個老媽子一樣；二、別對水瓶做的過於絕對，不然他永遠會不理你；三、別還沒搞清楚水瓶的意思，就輕易的否定他。這些狀況當然也會激怒別的星座，但是，在水瓶身上，顯得更是嚴重，換句話說，水瓶座喜歡自由但穩定的生活，不要要求他照著你的規矩走，就不會踩到水瓶座的地雷。

水瓶座掌管12宮位中的福德宮，代表重視團體，以人理想的生活為本，喜歡行動上協助他人但嘴巴上不會說出來。另外，水瓶座喜歡別人尊重他獨特的生活方式，你不一定要理解或接受他，但是尊重彼此是最基本的。許多人總是想搞懂水瓶到底在想什麼，有時他其實也沒在想什麼。

文／Harper's BAZAAR 圖／Getty

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