狠父推5歲女害昏迷　揪妻「扔進烤爐燒到焦黑」逼3兒假扮裝沒事！



▲狠父把女兒虐到暈到竟丟進烤箱焚屍滅跡。（圖／翻攝自vk）

記者陳亭伃／綜合報導

烏克蘭日前一名狠心的父親，因為自身情緒控管不佳，在教訓女兒之後導致女孩昏迷卻不敢送往醫院或報警，最後竟然跟妻子起了想法「直接把女兒丟到烤爐裡面燒掉吧！」甚至在警方找上門時，故意讓三個兒子穿上女兒的衣服，試圖想掩飾自己的罪刑。

綜合外媒報導，烏克蘭的日托米爾城日前傳出一名50歲父親派菲爾（Pavel Makarchuk），因為虐待自己年僅5歲的女兒黛琳娜（Darina）除了毆打之外，還不斷的大力推摔，導致黛琳娜因為絆到門檻而跌倒昏迷，派菲爾眼看女兒沒有意識也不敢報警驚動鄰居，和妻子討論後竟決定要將女兒放進大型烤爐內悶燒，毀屍滅跡。

可憐的黛琳娜過去就被安置在寄養家庭，直到三個月前才被接回到原生家庭，和三個哥哥、爸媽住在一起，原本以為可以展開正常的童年，但父親派菲爾還是不改家暴的性格。夫妻倆將黛琳娜的屍體焚燒後，社工因為看不到小女孩而報警。

警方登門搜查時，派菲爾和妻子還讓3個兒子穿上黛琳娜的衣服，試圖想要營造出女兒還在的樣子混淆警方視聽。黛琳娜的母親表示，當時老公推到女兒後，試圖想要作人工呼吸，但是卻沒有救回來，所以才想到要直接把女兒燒掉。

派菲爾表示，黛琳娜剩下燒焦的骨骸都丟在河邊。然而警方進行搜索時卻沒有發現，黛琳娜的寄養家庭得知這項消息相當痛心表示，「早知道小女孩不會得到妥善的照顧，但社工機構卻說派菲爾是值得依靠跟正常的父母」如今卻再也挽回不了黛琳娜可愛的樣子。派菲爾目前已經開始接受檢方調查，預估將面臨15年以上的監禁，其他孩子也已經分別被安置。