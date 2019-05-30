狂被灌酒！21歲鮮肉牛郎「噴白沫」嘔吐慘亡　日本法院首認定是職災

▲男公關被灌酒，最後身亡。（圖／CFP，示意圖，與本文當事人無關）

國際中心／綜合報導

日本大阪一名在牛郎店工作的21歲男公關狂被灌酒，最後因急性酒精中毒死亡，大阪法院29日認為，這是職業災害，國家應支付遺屬補償金。消息一出，日本各界認為這是首次從事飲酒服務業者因急性酒精中毒死亡，被法院認定為職業災害的例子。

綜合外電報導，該起酒精中毒事件發生在2012年8月1日，這名男公關踏入這行僅4個月，當天凌晨他正和其他牛郎接客，接著一口氣被灌了大量龍舌蘭和燒酒，沒多久後他便開始嘔吐倒地、口吐白沫，早上8時許緊急送醫急救，最後仍酒精中毒不治。

家屬向政府部門申請職災，卻遭到拒絕，原因是「大量酗酒屬於個人意願，與業務之間無因果關係」。家屬不服，進而提起訴願。

大阪地方法院29日撤銷原處分判決，裁定「飲酒是工作的一部份」，因為男公關的立場無法拒絕灌酒，飲酒也是業績的行為之一，屬於工作的一部分，這就表示男公關從事的工作其實是有相對較高的風險。

判決理由指出，根據遺體解剖結果及顧客的證詞，認定男公關遭灌酒後致嘔吐，強迫喝到爛醉都沒人理會，才急性酒精中毒身亡。經由家屬求償，法院判牛郎店得賠償7300萬日元（約新台幣2100萬元）。