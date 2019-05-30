昔日盟友倒戈...納坦雅胡組聯合政府失敗！以色列9月再度選舉

▲納坦雅胡無法籌聯合政府，國會投票解散。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

以色列於今年4月9日大選過後，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）卻無法組織政府，議會在當地時間29日午夜前投票決定解散，並訂於9月17日再次舉辦選舉，這也是以色列史上第一次出現選舉後未能組織政府的情形。



依據以色列的制度，選舉過後，總理有45天的時間可以組成一個聯合政府，而聯合政府的內閣也須由國會集體批准，也就是說，納坦雅胡應在29日前完成組織政府，但他卻遲遲未能獲得盟友支持，議會於期限前，以74票對45票，三讀通過解散，再次選舉。

由於納坦雅胡過去的盟友、右派前國防部長李柏曼（Avigdor Lieberman）拒絕支持總理，導致籌組聯合政府的談判停滯。李柏曼所領導的極端民族主義政黨「以色列是我們的家園」（Yisrael Beiteinu）為國會中的多數黨，納坦雅胡極需李柏曼支持。

這個爭端來自於一項旨在要求更多「猶太教正統派」青年加入軍隊服役的草案，極端正統的猶太教黨派要求修改該法律，而李柏曼則堅持不修改通過，納坦雅胡也未能協調各政黨意見。

路透社分析，事實上，總統李佛林（Reuven Rivlin）有權利更換另一位總理來籌組聯合政府，隨著時限接近卻未有結果，納坦雅胡在稍早就鼓勵議會投票解散，準備推動第二次選舉。