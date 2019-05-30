中美女主播「貿易戰隔空激辯」15min！劉欣：花錢買智慧財產是互惠

▲美中女主播貿易辯論。

記者錢玉紘／綜合報導

美中女主播「LIVE貿易辯論」於台灣時間30日早上8點開打！這場辯論賽由中國國際電視台（CGTN，又稱「中國環球電視網」）主播劉欣對上福斯商業頻道女主播雷根（Trish Regan），兩人皆有多國語言背景，以及豐富的新聞界經歷，讓這場中美貿易的戰外戰更壓精采有看頭。

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有關貿易戰的關稅問題，劉欣回應，「當談到關稅時，不只是中國與美國之間的問題，若是不喜歡規則的話可以更改，但必須是一個多方都同意的決定」。

雷根詢問，「如何定義你們的經濟體系，有資本主義和社會主義？」，劉欣回應，「我們的確都有，大家都認為中國經濟被嚴格掌控，但事實上，80%的公國勞工是被私人企業雇用，80%的出口產品都來自私營企業製造，我們的確是社會主義經濟體，但富有中國特色，不是只有國家管控，我們的經濟是非常有活力且開放的」。

劉欣最後邀請雷根有機會可以到中國看看，雷根則表示「我非常樂意」。

08：30

雷根透過衛星連線人在北京的劉欣，「這是個很特別的機會，聽聽不同的觀點，了解中國人對貿易戰的看法，我很歡迎在節目上有不同觀點」。

劉欣表示，「感謝雷根給我這個機會，可以讓我跟美國對話」、「我並不是中國共產黨成員，我不是代表共產黨，我只代表我自己以及以及身為CGTN主播的觀點」。對於中美貿易戰發展，以及是否會達成協議，劉欣表示，「我並沒有內部消息，所以我並不太清楚中美之間的貿易談判，究竟到達一個什麼樣的地步，但是我認為中國政府已經非常明確的表明了他們的立場。」。

雙方就「中國竊取智慧財產權」的問題產生不同意見，雷根表示，許多證據都顯示中國有竊取事實，但貿易必須建立在互信的關係上。

劉欣回應，在技術發展和合作方面，有時候這是必要的，「如果通過雙方互惠互利相互學習的話，你願意花錢去買我們的知識產權，那我認為沒有任何問題」。中國人民質疑，所有國家及個人都應該透過IP保護，來保護自己，「獨立的個案並不代表美國或是中國的人民有竊取行為」。





不過，就在辯論戰開始前，「中國環球電視網」原先打算同步直播，但卻臨時喊卡，表示因為「版權問題」而無法直播這個節目，讓中國網友們大傻眼。CGTN發聲明指出，因這場對話將在FOX的商業頻道播出，劉欣僅只以嘉賓身份，連線參與，因此節目版權仍歸屬於FOX電視台，不能在未得到對方授權的情況下擅自直播，不過會採取即時報導方式該節目。

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這場辯論的起因為，雷根在14日的一篇評論中表示，「中國的繁榮是以美國利益為代價」。她先前還指出，華府對北京政府展開貿易戰是「別無選擇」，多次譴責中方從美國人身上竊走數十億美元，「我們應該利用現有的金融工具展開經濟戰爭」。

對此，劉欣則在節目上回應認為，福斯電視台與美國總統川普有緊密的關係，因此雷根可說是「川普代言人」，並把美國描述成一個真正受害者的形象，「但仔細分析她所說的話，這些都是情緒上的言語和指責，沒什麼實質內容」。中國發言人陸慷則是在28日的記者會上表示，「中國有句話叫做，真理越辯越明」。



劉欣在節目上批評之後，雷根立即也在自己節目上花了11分鐘反擊，還在推特下戰帖，要求雙方進行辯論，「妳譴責我『情緒化』和不了解事實，根本找錯對象！挑個時間和地點，我會赴約！」於是造就了這場「女主播口水戰」。