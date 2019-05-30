債券殖利率下降引經濟憂慮　道瓊跌221點「創3個月收盤新低」

▲美股三大指數下跌。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國債券殖利率再度下降及中美貿易戰升溫等原因，美股29日收盤後，道瓊指數盤中一度大跌409點，收盤時跌221點或0.87%，收在25,126點，創今年2月11日以來收盤新低，標普指數跌19點或0.69%，收在2,783點，亦創下3月底以來新低點；那斯達克指數下跌60點或0.79%，收在7,547點。



美國 10 年期債券殖利率下降到大約2.23%，是2017年9月以來的新低點；三個月期債券殖利率則報2.353%，大幅高於10年期債券殖利率，呈現殖利率曲線反轉的趨勢，這通常被視為「經濟將衰退」的潛在徵兆。另外，聯準會預計在今年內減息機會升高，也影響股市。



銀行股則受到債券殖利率下降的影響，美國銀行（Bank of America）與摩根大通（J.P. Morgan Chase）皆下跌超過0.2%，花旗則下跌0.1%，三間銀行在盤中都一度下跌超過1%。



個股方面，服飾品牌Abercrombie & Fitch(A&F)首季銷售增長1%，但低於原先預期，股價全天重挫26.91%，收報18.39美元。A&F表示，或是貿易戰持續，關稅居高不下的話，同店銷售量可能會繼續持平。