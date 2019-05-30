深入剛果防堵伊波拉　衛生人員被村民暴打…送醫途中死亡

▲伊波拉疫情去年8月在剛果爆發至今，已經奪走1200條人命，但部分當地人仍對衛生人員抱有敵意。（資料照／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

伊波拉病毒正肆虐西非之際，法新社引述一份近日公布的官方報告，民主剛果東部有村民趁機攻擊協助防制疫情的衛生工作人員，導致1人被活活打死，並打劫一間當地治療中心。

根據民主剛果衛生部發表的公告，這起事件發生在25日，北基伍省（North Kivu）午薩希羅村（Vusahiro）的部分村民，當天攻擊在當地防制伊波拉疫情的衛生隊人員。其中一名工作人員因傷勢過重，在送醫途中死亡。

公告中補充說，午薩希羅村衛生中心遭到砸毀和搶劫，另有3間房屋被縱火燒毀。另外，在北基伍省負布滕博市（Butembo）的另一起類似事件中，也有一間分診中心在25至26日半夜間被破壞。

去年8月，剛果民主共和果爆發伊波拉疫情，導致北基伍省和伊圖里省（Ituri）兩省有超過1200人死亡，而最近幾周新病例再度飆升。自疫情爆發以來，部分當地居民對醫療隊懷有敵意，已經有4人在衛生中心中遇害，另有數十人受傷，其中也包括病人在內。

與此同時，伊波拉死亡病例仍不斷增加。根據民主剛果衛生部上周統計，累計病例數已經達到1912例，其中確診有1818例，另外還有1183人確認因感染伊波拉病毒而死，另有94名死亡病例疑似與伊波拉有關，還有496人痊癒。