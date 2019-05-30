遊戲打輸就殺人！14歲富二代砍好友27刀「斷頭虐屍」　死者父崩：他是瘋子

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記者趙蔡州／綜合報導

烏克蘭一名14歲富二代圖爾達（Vasya Turda）日前邀請15歲好友波帕（Vasya Pop）來家裡，玩了一個富商父富商父親買給他的昂貴新遊戲，但他最後輸了卻當場暴走，持刀怒砍好友27刀幾乎斬首，殺人後還還不斷凌虐波帕的屍體。法院審理後判處圖爾達3年6個月徒刑，但檢方則希望能加重刑期至15年。

綜合外媒報導，圖爾達邀請好友波帕來家中豪宅玩遊戲，結果打輸了就「見笑轉生氣」持刀追殺，波帕頸部中刀後一度逃到1樓求救，但仍被他追上狂砍共27刀慘死。警方公布的照片可以看見，現場地板上幾乎全灑滿了血跡，血跡從2樓樓梯一路灑到1樓，畫面看起來相當驚悚。

▲遊戲打輸就殺人！14歲富二代砍好友27刀「斷頭虐屍」。（示意圖／達志影像）

波帕父親出庭時傷心說，圖爾達根本是一名瘋子，對方砍了他兒子27刀，幾乎要把頭給砍掉，而且對方砍死他的兒子後，還持續凌虐兒子的屍體。對此，圖爾達的律師則反控，波帕曾經在一間咖啡廳與圖爾達發生爭執，結果圖爾達被波帕當眾脫下褲子，這次是積怨爆發才會失手殺人。

法院最後仍裁定圖爾達的謀殺罪成立，判處對方3年6個月有期徒刑，檢方則希望能加重刑期至15年。