最專情也最絕情的星座　野花再香都跟他們無關，分手也絕不回頭

編輯／Rose 圖／翻攝PAKUTASO

為感情負責，12星座中有三個星座能愛你愛到骨子裡，「路邊女生比妳瘦、比妳漂亮都跟他們無關」，因為她們不是妳，但到了必須分手的那刻，他們也能絕情到超乎想像的地步，絕對老死不相往來！他們並非對舊情人太狠，而是尊重自己的愛，也尊重下一個愛上的人。

【摩羯座】

很享受獨處的摩羯座，愛上一個人是深刻且內斂的，他或許不太會說很多情話，但實際行動卻出賣了他愛妳的事實。當摩羯愛上一個人，其他野花就與他沒了關心，再香、再漂亮都不是妳！

請繼續往下閱讀...

不過若是另一半出軌，絕情的摩羯會立刻上線，愛得再深、分手再苦，他都會絕情放下，因為一輩子很長，另一半的人品很重要。

【處女座】

處女座並非需要愛情不可的星座，但當真愛敲門的時候，他們反而變得超專情，可以愛得很深、很長。但處女座的人對愛情有潔癖，投入的時候會義無反顧的去愛，但到了分手那天也能頭也不回的離開，因為絕情是對感情的尊重，也是對自我的負責。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

【天蠍座】

蠍子們要愛上一個人不容易，他們可以一輩子單身，也能一輩子只愛一個人，既專情又念舊。不過，當你成為前任時，他們絕對把你歸在「老死不相往來」的區域，因為錯過了就是錯過了，再想也要忘記，再愛也要離開。