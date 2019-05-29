死亡率超越聖母峰！白色魔山「K2峰」　8611公尺的冰雪煉獄

▲世界第二高峰K2峰。（圖／翻攝自維基百科／由AdamJacobMuller拍攝上傳）



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世界最高的聖母峰（珠穆朗瑪峰）標高8848公尺，是全球登山者心目中的一大征服目標，攻頂路程也是危機四伏，數十年來已有無數好手在此長眠。不過，其實還有一座山峰比聖母峰更加兇險、攀登死亡率更高，被暱稱為「殘酷之峰」，卻仍讓頂尖登山者們神魂顛倒，不惜賠上性命也要一親芳澤。

喬戈里峰（Chhogori）位於中國與巴基斯坦交界的喀喇崑崙山脈，海拔8611公尺，是僅次於聖母峰的世界第二高峰。它還有另一個更廣為人知的名字「K2峰」，指的是喀喇崑崙由西向東5座主要山峰中的第2座。

與聖母峰相比，K2峰所在的位置更加偏遠、坡度更陡峭、地勢也更複雜，充滿了冰川、冰錐等天險，加上K2峰接近錐形的峰頂上是近乎垂直的峭壁，岩壁上積滿冰雪，因此對登山者的體力、經驗和技巧來說都是一大考驗。

由於攀登難度太高，與聖母峰排隊攻頂的盛況不同，世界上第一次成功登頂K2峰的記錄，直到1954年才由兩名義大利登山家成功寫下。2008年間，17名登山者在登頂後折返時遇上雪崩，其中11人遇難墜谷，成為K2峰歷史上最嚴重的一起山難。

K2素以死亡率居高不下而聞名，在2003年9月前共有198名登山者攻頂，其中有53人於山難中死亡，死亡率高達26.77％，即4人中就有1人無法活著下山。好萊塢2000年電影《巔峰極限》（Vertical Limit）講述的就是攀登K2峰的故事，但劇組為了演員安全著想，選在紐西蘭庫克山進行拍攝。