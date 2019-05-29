4歲起遭父親性侵　為減痛苦　澳洲女分裂出2500種人格！

▲一個人可以分裂出2500種人格的珍妮․海恩斯(Jeni Haynes)。(圖／翻攝自YouTube)

國際中心／綜合報導

人格分裂(或稱多重人格瘲，Multiple Personality)是很多影視作品喜歡使用的題材。故事中的主人翁會在各種不同人格之間任意切換，仿佛同時擁有多個靈魂。 在現實社會中也的確存在著這樣的案例。

英國《鏡報》報導，澳洲一名女子甚至分裂出2500種人格，而這一切都是因為她父親多年來不斷對她性侵所造成的結果。 這名女子叫珍妮․海恩斯(Jeni Haynes)。從4歲起，她的父親理察(Richard Haynes)就不斷對她性侵。從4歲到16歲、長達十餘年間，面對父親的性侵讓她無法自處，之後竟逐漸分裂出多種性格來「面對」這一切，以求緩解自己的痛苦。

剛開始時，珍妮分裂出一個名叫Symphony的4歲女孩， 變成當父親性侵她時，「其實是在性侵Symphony」。 然而，隨著時間越久，理察變本加厲，Symphony逐漸無法應對，其他人格跟著出現。直到後來，海恩斯足足分裂出了2500種人格！

《每日郵報》報導，有分析認為：珍妮這種症狀屬於「多重人格障礙」，也稱為「分離性身份識別障礙」(DID)，是精神病的一種。 據了解，幾乎所有罹患DID的人在8歲之前都曾遭受嚴重的虐待，並且「分裂」出不同的個性以應對創傷。但珍妮表示：「我不認為人只能以一種面貌出現，我也不認為腦子裡出現很多聲音是不正常的。」

精神病學博士布萊爾․魏思(George Blair-West)已治療她超過20年。他也表示，珍妮的人格分裂屬於一種面對危險時複雜的應對機制，並非由精神疾病引起。他說：「珍妮的記憶就像電腦中的資料夾，你可以點開任何一個獨立的檔然後進行閱讀，這跟你我的不一樣。」

珍妮今年49歲，已取得跟心理學相關的博士學位。但由於她的人格分裂，不少身邊人依然對她充滿誤解，導致她很難在一家公司待很久，因此直到現在她一直生活在貧窮線下。她也逐漸接受了自己恐怕永遠都無法擁有自己曾經渴望的建立家庭的事實。

據了解，原本珍妮可以選擇不向社會大眾公開自己的姓名，但她拒絕了這項建議。她希望社會大眾能夠聽到她的故事，也能發現施虐者的罪行。

今年2月底，本案在澳洲新南威爾士州開庭，面對從英國引渡回來受審、今年已74歲的理察，珍妮也成為第一個以多重人格的身份在法庭上作證的人。以證人身分出現，主要就是4歲的女孩Symphony。之後，名叫Little Ricky的8歲小男孩、喜歡騎車的Muscles以及其他幾種人格也相繼出現並提供了部分證詞。

本月初，理察承認長期對女兒性侵、猥褻等一系列指控。本案將於5月31日宣判。相關報導請看這裡