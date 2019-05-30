盤點全台10間冰品店！哈密瓜冰球、覆盆莓牛奶　夏天就要這樣吃

出太陽也熱，不出太陽也悶，天氣變來變去真的很煩，那就來一碗冰消消暑吧！

TOP 10／泰成水果店

台南

台南在地人愛吃的水果店上榜啦！用哈密瓜盅加上哈密瓜冰球吃起來就是清爽，而且每天都大排長龍，人氣一點都不亞於對面的蜷尾家，如果看到有位子千萬不要猶豫，一定要趕快坐下來喔！

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▲（圖／美食客Grace提供）

TOP 9／KINBER 金帛手製

台中

一向以茶為主要研發口味的金帛手製，最受歡迎的是，來自日本的小山圓抹茶系列，除了霜淇淋以外，還要搭配濕潤的海綿蛋糕一起吃，才能感受到整份甜品的滋味。

▲（圖／美食客Tammy Chou提供）

TOP 8／五妃街豆腐冰 懷舊小棧

台南

千萬不要小看這碗豆腐冰，吃一口會好吃到尖叫！老闆是製作杏仁豆腐起家的，據說連不敢吃杏仁的人也愛，不過，發展至今，推出了鮮奶豆腐和抹茶豆腐的多重選擇，冰冰涼涼又水嫩的口感，相當的特別，並加上新鮮熬煮的配料，坐在國小課桌椅上慢慢享用，整個超復古又懷舊。

▲（圖／美食客吃貨小夫妻提供）

TOP 7／張豐盛商行

中壢

在當地相當知名的花生商行，不是只有賣花生米、花生醬、花生糖，連花生霜淇淋都非常受歡迎，同時，也推出芝麻口味，選不出來要吃哪一種的吃貨，可以挑超級貼心的綜合，咬一口花生和芝麻的香味，就會在嘴裡蔓延開來，撒上胚芽、杏仁或抹茶粉風味更獨特，難怪每到夏天IG就會出現打卡潮！

▲（圖／美食客毛毛鼠提供）

TOP 6／清水堂愛玉專賣店

台南

夏天就是要吃愛玉！比果凍還要Q彈的口感，只要加上檸檬糖水就非常消暑，吃到三分之一的時候，可以跟老闆選擇要加入可樂、奧利多還是啤酒，超級有創意的，而且都非常的好吃喔！

▲（圖／美食客洪衫洪衫衫提供）

TOP 5／蜷尾家

台南

外地人來到台南一定吃的蜷尾家霜淇淋，老闆開幕至今，還是不斷的研發新口味，而且每天的味道也都不一樣，芒果、抹茶還有鐵觀音，都是常見的固定班底，不定時也會有麵茶或斯里蘭卡紅茶等，較為罕見的研發口味，通常假日人多需要抽號碼牌，要斟酌等待的時間喔！

▲（圖／美食客Jamie M.Y.Cheng提供）

TOP 4／奇維奇娃 CHEEVIT CHEEVA TAIPEI

台北

泰國清邁來的「冰酥」，跟一般常見刨冰有些不一樣，刨出來冰絲像細小的雪片，招牌的泰式奶茶口味超級濃郁，並且加上偏Q硬的珍珠，越嚼越起勁，座落在國父紀念館站一出站就看得到，想吃異國口味可以來嘗試看看喔！

▲（圖／美食客Cathy提供）

TOP 3／朝日夫婦

新北淡水

來到淡水吃膩巨無霸霜淇淋的話，不如向後多走一點，來到朝日夫婦冰室吧！堆出碗公的日式刨冰口感，細緻吃一口就有沁涼感，店內最後歡迎的是火龍果口味，天然繽紛的顏色，加上鳳梨一起熬製而成，吃甜品也能清爽無負擔，最近新出的期間限定口味覆盆莓牛奶，也很值得一試喔！

▲（圖／美食客強生隨便吃提供）

TOP 2／阿爸的芋圓

新北永和

阿爸芋圓真的是新北市冰品第一名，稠密的芋泥、芋圓、芋泥冰淇淋都是天然手作，有別於傳統常見的清冰，這裡使用蔗片冰吃起來更有古早味，並帶有一些天然的焦糖味在裡頭。

▲（圖／美食客牙膏提供）

TOP 1／宮原眼科

台中

全台第一名真的是萬年不敗，天花板挑高的古蹟建築與古典裝飾，彷彿讓人來到歐洲，冰淇淋是以台灣在地水果和食材研發，口味多到會選擇性障礙發作，口感綿密，再加上不定期變換的聖代，完全稱霸全台！

▲（圖／美食客喬安提供）

圖、文／MENU美食誌

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