她15歲成街友「被陌生人尿一身」　靠賣雜誌脫貧當上消防員

▲莎賓娜。（圖／翻攝自推特／Dr Sab Cohen-Hatton）



國際中心／綜合報導

英國36歲女子莎賓娜（Sabrina Cohen-Hatton）在青少年時期曾是無家可歸的街友，她的家庭在父親去世後發生巨變，每天都睡得不好。不過，她並未真正被難題擊垮，反而奮發向上，最終竟成為消防員，還晉升到副助理局長的職位，她過往想隱藏自己的經歷，如今卻願意大聲說出來，希望能藉此啟發更多人。

《每日郵報》報導，莎賓娜是倫敦消防隊（London Fire Brigade）的副助理局長，但回到她十幾歲時，她在紐波特市（Newport）無家可歸。為了鼓勵更多陷入困境的讀者，她把自己的經歷撰寫成書籍，也大方接受節目訪談，「我想告訴這些人，你的處境不能定義你是怎樣的人，別人也無法決定你的結果，只有你自己可以。」

莎賓娜回憶，自從父親去世後，母親情緒失控，她便決定離開家裡。當時才15歲的她就在街頭流浪，不過在兩年的街友時光中，她仍然去上課，盡力把握住自己能控制的事物。

儘管日子過得非常辛苦，莎賓娜依舊保有自覺，知道能幫助她的只有自己，她在讀書之餘還去販售《大誌雜誌》（The Big Issue），從早上一直站到晚上，直到賣完所有的刊物。

當時莎賓娜住在一棟廢棄的大樓，有時她會被陌生人攻擊，甚至還有人尿在她身上。所幸，努力販賣雜誌終於帶來一些回報，她隨後把錢拿去租房子，正式擺脫流浪的日子。

莎賓娜一直希望自己能夠幫助他人，她先在18歲時加入位於比斯特（Bicester）的消防局，雖然面臨某種程度的性別歧視，她感受到的正向經歷還是比負面的要多。

請繼續往下閱讀...

▲莎賓娜登上各大報紙。（圖／翻攝自推特／Dr Sab Cohen-Hatton）



談到自己成為副助理局長，她想起過往曾被派到一個事故現場，一名消防員嚴重燙傷，「我記得我愛的人受傷了，這很艱難。」起初，她懷抱著內疚的心情，最後她則決定督促自己找出消防員受傷的原因，「那時開始，我便在研究如何減少人為上的疏失。」

莎賓娜現在擁有博士學位，是大學的傑出校友，她的故事也受到電視台青睞。比起過往會對自己的經歷感到羞愧，現在她則能驕傲說出心聲。

▼莎賓娜的書籍。（圖／翻攝自推特／Dr Sab Cohen-Hatton）

