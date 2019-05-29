加州3天連假973人酒駕被捕　21人車禍喪命「未繫安全帶」是主因

▲美國加州公路在三天內就累積千人因酒駕遭逮。（示意圖／取自Pixabay）

國際中心／綜合報導

本(5)月27日(周一)為美國陣亡將士紀念日，同時也是美國的法定節日，因此於上週六開始連放3天假，加州公路卻驚傳有973人因酒駕遭逮捕，還有21人因車禍喪生。警方表示，酒駕雖然是導致車禍的原因之一，不過真正造成車禍嚴重的主因，卻是大部分的死者都「未繫安全帶」。

綜合外媒報導，加州公路在25日到27日3天共有973人因酒駕被逮，到了28日下午2點，人數更達到1099人，而車禍死亡人數也從21人上升到34人。

加州公路巡邏隊警官卡斯特納達（Jathan Castaneda）除了向大家證實死亡人數外，也表示這次的加強取締中，平均每6小時內就有8人發生車禍死亡，酒駕是造成事故的原因，但造成死亡的原因大部分都是因「未繫安全帶」。

據美國衛生防護中心統計，每年在陣亡將士紀念日的連假裡，2016年到2017年的車禍死者中，有70％都未繫安全帶，而2018年則是為46％，2019年為50％。

事發後，加州公路巡警也在推特上呼籲大家，「現在叫車如此方便，喝酒之後，為何不叫車？尊重自己和他人的生命，別把大家置於危險之中」。





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