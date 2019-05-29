登美國達人秀重現經典　台灣魔術師簡綸廷獲讚「天生就有魔法」

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台灣魔術師簡綸廷去年7月在FISM國際魔術大賽奪下冠軍，6分鐘的表演影片也跟著曝光，撲克牌在他手中完全操控自如，連變換身上背心的顏色也難不倒他，被外界誇讚是「無破綻神手」。近期他在節目《美國達人秀》上重現經典，再度獲得全場起立歡呼。

▲台灣魔術師簡綸廷登上美國達人秀。（圖／翻攝自Facebook／Eric Chien）



FISM國際魔術大賽每3年會舉辦一次，號稱是「魔術界的奧運」，由於前來參賽的都是世界各國高手，能獲獎對魔術師來說都是極大肯定。簡綸廷2018年在韓國釜山的比賽中獲得總冠軍，不僅是台灣歷史上第一位，更是亞洲地區70年來首位冠軍。

簡綸廷擅長的是近距離表演，在鏡頭特寫下也能快速變換卡牌，或徒手把撲克牌變成硬幣，甚至連身上穿著的背心也能改變花色，有網友當時就把他表演的影片速度調慢成0.25倍，仍然抓不出任何破綻，彷彿他天生就有魔法。

簡綸廷近期上《美國達人秀》重現這段魔術，在場所有人都看得目瞪口呆，評審也忍不住起立鼓掌。網友紛紛表示，「手法相當乾淨俐落」、「他是亞洲最有才華的贏家」，還有人開玩笑說「他作弊！舞台上怎麼能使用真正的魔法！」