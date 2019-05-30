每種風格都很好看！5款「運動風單品」女孩必須收入衣櫃

呼應夏天給人的季節感受，造型偶爾也會想利用運動風格來營造出俏麗活潑的氛圍。不一定要全身衣著都要很有 Sports 感，簡單於穿搭中增添部分運動感元素就可以輕鬆地與原先的造型感相搭。

請繼續往下閱讀...

不管走得是甜美女孩風格還是簡約設計感的女生，到了夏天都會想穿出休閒印象，但一方面卻又擔心隨興之餘會看起來太邋遢的話，就善用運動元素單品來為衣著表達出俏麗夏日的衣著感受吧。

運動鞋

任誰都可以輕鬆增添衣著中運動元素的方式就是穿上運動鞋了！不論是球鞋、慢跑鞋、還是經典的帆布鞋，因應混搭風潮怎麼搭都可以有完美的衣著表現。不論是大人感的襯衫洋裝還是女孩感的休閒造型，搭配上運動鞋就能立刻詮釋出輕鬆的夏日休閒風格。

棒球帽

除了運用運動鞋是相當快速表現運動感衣著的方式之外，選擇棒球帽配戴也是可即刻營造俏皮感運動風造型的方法之一。棒球帽為穿搭表現出可愛小男孩感的一面，不論是與褲裝還是裙裝搭配都能詮釋出清新活潑的運動風女生印象。

Logo、棒球 Tee

有著運動品牌 Logo 的 T-shirt，以及經典棒球服袖口橫條元素的上衣都能簡單為衣著迎來夏日運動會般的熱情印象。由於輕薄的 T-shirt 搭配上褲裝一不小心就會沒有造型感，在選搭這一類型運動感的上衣時，不妨就以鮮豔色調或線條剪裁出眾的裙裝作搭配，即可讓休閒的穿搭也很有聚焦效果。

背號數字長版衣

想讓運動風表現隨興不造作的穿搭氛圍時，建議可以利用印有數字字母的長版衣著。背號的設計簡單就能讓人聯想到運動風格，而 oversize 的剪裁也就好似真的把男生的運動服拿來穿搭！寬鬆的版型不僅讓夏日的衣裝充滿涼意，還可以達到修身顯瘦的效果。

側邊線條運動褲

直接利用運動褲來做造型不是每個人都可以拿捏得當，不那麼擅長混搭卻又想利用下身單品營造運動風格的話，就以褲管兩側有著線條設計的長褲來完成穿搭吧。仿效運動褲的設計，於一般的褲款上加上幾道線條，或是刻意以拚色的方式做出線條感，細節的不同之處就能讓你成功完成運動風穿搭。

Photo：BAYCREW'S, WEAR

更多日本流行文章請上 FACY