《迷霧森林十八年》最後一隻大猩猩　弗西最愛「小寶貝」波比過世

▲已故動物學家弗西(Dian Fossey)，因著作《迷霧森林十八年》（Gorillas in the Mist）而聞名。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國已故動物學家弗西(Dian Fossey)著名作品《迷霧森林十八年》（Gorillas in the Mist）中，最後一隻大猩猩波比(Poppy)驚傳已經死亡，原本要在今年愚人節過43歲生日的牠，卻已經失蹤長達9個月，推斷很有可能因為年事已高而逝世。

動物學家弗西，1967年開始在盧安達火山國家公園紮營，研究一群在萎縮山地棲息的大猩猩物種，9年後波比出生，弗西在書中形容牠極具有吸引力和魅力，是一隻「無論做什麼都不會有錯的可愛小寶貝」，後來隨著出版作品《迷霧中的大猩猩》大賣，也因此成為其中一隻最受到喜愛的大猩猩，2年前41歲的牠，更成為被追蹤記錄的動物中年紀最長的大猩猩。

弗西基金會表示，43歲的波比其實來自該地區的「皇室家族」，牠的母親艾菲(Effie)是一名強大的女領袖，家族成員分布在國家公園內許多大猩猩族群中，牠的妹妹瑪姬(Maggie)知名度也十分高，據說是1988年翻拍電影女主角雪歌妮·薇佛(Sigourney Weaver)的最愛。

弗西基金會總裁塔拉(Tara Stoinski)在聲明稿中表示，「波比打破了我們對於山地大猩猩的認知，牠在年長時居然轉移陣營，加入了一個非常年輕且沒有經驗的雄性大猩猩族群，還以41歲的高齡生下孩子，我們能有幸從弗西的文字中認識到牠的年輕時期，真的是太棒了，這意味著我們將永遠記住牠。」

▼弗西基金會發文緬懷大猩猩波比。（圖／翻攝自twitter／Fossey Gorilla Fund）

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