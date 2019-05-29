素食者闖入烤雞店「要求菜單全換素的」　客人冷看繼續吃肉

▲素食主義者近期來到多家餐廳抗議。（圖／翻攝自臉書／Occupy Nandos）

國際中心／綜合報導

一群提倡素食的團體25日闖入英國知名的烤雞餐廳Nando's，這些人使用大聲公，告誡正在享用美食的客人，應該要讓動物回歸自由，而不是被人類吃下肚，且菜單上所有的品項必須改成素食。然而，客人似乎不太領情，看見這群抗議團體離開時還熱情歡呼並鼓掌。

《每日郵報》報導，這群團體聲稱要占領位於英格蘭肯特郡的一家烤雞餐廳，當時裡面坐滿了客人。該團體的女發言人表示，想讓顧客了解雞隻被剝削的血腥過程，Nando's的菜單應該要替素食主義者所設計，「我們並沒有要求提供動物更好的條件，我們的期望是完全解放動物。」

抗議期間，除了女子發表談話，她的夥伴也拿出筆電，向客人展示出一家牧場的惡劣情況；影片中可以看見工人踩在雞隻身上，弄斷雞的脖子，並讓動物躺在地上垂死掙扎。

據悉，涉事的牧場與Nando's有合作，受傷的雞全擠在一起；食品公司則開始調查影片的內容。不過，這群團體的訴求似乎沒有打動客人，很多民眾只是繼續吃著雞肉，甚至在看到團體終於離開時熱烈鼓掌。

Nando's發言人說明，旗下的一家餐廳確實在25日受到干擾，對於當時在場的客人感到很抱歉，「我們與警方合作，以和平的方式盡量減低干擾，並努力讓我們的顧客享用餐點，有個美好的夜晚。」

請繼續往下閱讀...

▲女子拿著大聲公發表她對烤雞店的看法。（圖／翻攝自臉書／Occupy Nandos）



沒有人被逮捕，當警方試圖了解情況時，這群抗議者緊接著離開。類似的示威並非首例，一群倡導素食的人上周也現身在英格蘭的海濱市鎮布來頓（Brighton），他們戴上雞的面具。