圖坦卡門聖甲蟲寶石怎麼來？　解開百年謎題：隕石撞擊

▲圖坦卡門。（圖／美聯社）

國際中心／綜合報導

澳洲近日公布一項研究，表示終於解開近100年來的謎團，關於埃及法老圖坦卡門（Tutankhamun）胸前掛飾中的黃色聖甲蟲寶石，確定是一種透過隕石撞擊而成的玻璃，而不是大氣爆炸所產生的。

綜合外媒報導，英國地理學家克萊頓（Patrick Clayton）曾指出，該寶石其實是一塊利比亞沙漠玻璃（Libyan Desert Glass），主要分布在埃及和利比亞交界的沙漠中。利比亞沙漠玻璃是目前地球上所發現純度最高的天然玻璃，二氧化矽含量非常高，遠超過黑曜石（Obsidian）。

1990年代，義大利礦物學家米凱萊（Vincenzo de Michele）指出，當隕石撞擊富含石英的沙漠時，就會形成利比亞沙漠玻璃，然而學者卻沒有在沙漠發現任何隕石坑，所以此學說一直有缺陷。

2013年學者修正了上述玻璃產生的理論，認為冰彗星爆炸並通過大氣層射出粒子，爆炸所產生的熱量融化了沙漠表層，所以並沒有留下任何的隕石撞擊痕跡。然而科廷大學（Curtin University）的研究人員檢查了埃及西部的玻璃樣品，發現玻璃中保留了萊氏石（Reidite）這種高壓礦物，而此種礦物僅在隕石撞擊期間形成，所以推測該玻璃是因為隕石撞擊所產生。

卡佛斯博士（Aaron Cavosie）表示，關於玻璃是由隕石撞擊還是大氣爆炸所形成一直是爭論的話題，隕石撞擊和空中爆炸都會造成融化現象。他強調，只有隕石撞擊所產生的震波才能形成高壓礦物，而這項研究成果也正式解開了聖甲蟲胸飾近100年的謎團。