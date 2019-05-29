玩高空滑索「扣環突然脫落」　5秒內她慘從6公尺空中墜地

▲女子一離開平台，繩索就瞬間脫落。（圖／翻攝自YouTube／Yuki KDN）

國際中心／綜合報導

國外一名女子近來在荷蘭一音樂節體驗高空滑索活動時，人才剛從平台上跨出，滑索扣環就突然鬆脫，整個人慘從6公尺高的地方直墜地面，倒地後整個人完全無法動彈，驚險過程全被人給拍攝下來。雖然傷勢沒有嚴重到危及性命，但造成她椎骨受傷以及手腳骨折。

這起事件25日發生在荷蘭布雷達(Breda)所舉行的Ploegendienst音樂祭上，從影片中可看到，一名金髮女子想要體驗高空滑索，雖然身上已穿戴好安全防護裝備，結果人一離開平台，繩索就突然從扣環脫落，前後不到5秒的時間慘從6公尺高平台墜地。

女子墜地後被緊急送往附近醫院醫治，因為摔傷椎骨以及手腳骨折，接受手術後已於28日下午出院。初步調查，事發原因可能與教練一時疏忽沒扣好扣環有關，該名教練目前已被停職接受調查。

根據活動公司網站介紹，出事的遊樂設施可在100公尺距離內達到驚人速度，每小時約可讓15人使用，至少會有2名教練在場陪同，如今卻發生不幸意外，活動主辦單位也表達歉意，會全力支持受害者以及調查。

