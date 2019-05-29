沿路都是屍體…聖母峰11人亡如屠殺　倖存者：門外漢害人害己

▲艾米莎雖然攻頂聖母峰成功，但臉及腳有凍傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／綜合外電報導

世界屋脊「聖母峰」（珠穆朗瑪峰，Everest）今年攀登人數暴增，攻頂之路大塞車，加上天候因素，導致11名登山客死亡。一名登山家表示，有太多門外漢想要攻頂，卻讓自己與他人處於極大的生命危險。

據《法新社》報導，29歲印度登山家艾米莎肖漢（Ameesha Chauhan）日前成功攻頂海拔8848公尺高的聖母峰，但在登頂人潮中等了20分鐘才下山，導致左腳腳趾及臉部因此凍傷，下山後立刻住進加德滿都（Kathmandu）的醫院治療。

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▲聖母峰攻頂路大塞車。（圖／翻攝自Facebook／Imagine Nepal）

艾米莎批評，她不過等了20分鐘，有些登山客卻被耽擱了數小時，太多缺乏登山經驗的門外漢想攻頂聖母峰，「我看到有些登山客根本沒有基本技能，完全依靠雪巴人(或譯夏爾巴人)嚮導」，甚至有人不顧氧氣快用完，仍然堅持登頂，因此喪命，害自己跟其他人陷入極大丟命危險之中。

由於尼泊爾官方在今年發出了381份聖母峰許可證，創下紀錄，讓數百名沒有經過適當訓練的登山客攻頂，錯誤決定導致多人喪生。艾米莎認為，政府應修訂發放許可證的條件，「禁止沒有基本技能的登山客攀登，只准許訓練有素的登山家攀登」。

加拿大電影製片人沙卡里（Elia Saikaly）也剛完成第3次攻頂，他將聖母峰形容為「屍山」，沿路及帳篷內都有屍體，「死亡、大屠殺、極致混亂，那就是山上的全部，我再也不會上山，這真的太可怕了。」

不過尼泊爾官方聲明，確實今年春季登頂人潮超乎預期，但聖母峰塞車並非導致登山客死亡的唯一原因，天氣惡劣也是因素之一。

▲聖母峰沿路上都有屍體。（圖／路透）