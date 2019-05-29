想偷渡到歐洲…2難民屈身塞儀表板　拉出「窒息、無方向知覺」

▲西班牙國民警衛隊日前破獲偷渡案，偷渡客藏在汽車儀表板後面。（圖／翻攝自西班牙國民警衛隊，同下）

記者林瑩真／綜合外電報導

偷渡塞後車廂不稀奇，塞「儀表板」看過嗎？西班牙日前破獲偷渡案，一名少女竟將自己整個人塞入「儀表板後面」，就為偷渡到歐洲過上更好生活。偷渡現場照片曝光，相當驚人。

綜合外媒報導，西班牙在北非有「休達」（Ceuta）和「梅利利亞」（Melilla）2個自治市的海外屬地，不過因為鄰近北非國家摩洛哥（Morocco），成為非洲難民進入歐洲的最佳通道。

西班牙國民警衛隊25日破獲數起偷渡案，現場照片曝光，在他們攔下並拆解偷渡車後發現，有2人塞在儀表板後面，1人則塞在後座椅下，分別是僅15歲的少女及20歲、21歲的男性。

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▲偷渡客們因為藏在極小空間，身體狀況都出問題。

由於塞在極小空間內長時間躲藏，偷渡客皆出現窒息、缺氧、失去方向知覺及關節疼痛的情況，被送醫治療。誰料，國民警衛隊幾個小時後又在梅利利亞港發現一名卡在卡車底部的20歲年輕偷渡客。

事實上，偷渡影響層面廣大，不只是難民流動問題，包括人口走私、販賣等。事後，國民警衛隊也將駕駛偷渡車的3名摩洛哥籍司機逮捕，懷疑他們涉嫌人口走私。

▲偷渡客皆送醫治療，駕駛則依涉嫌人口販賣罪嫌被逮捕。