一秒砍2個！日兇嫌持30公分「切生魚片」柳刃刀　狂砍學童頭頸部

▲凶嫌犯案後自戕重傷亡。（圖／路透社，下同）



國際中心／綜合報導

日本神奈川縣川崎市28日發生的隨機砍人事件，10秒內就有2人死亡、17人輕重傷，等於一秒砍近2人，且攻擊部位集中在頭、肩、頸。日本警方指出，凶嫌是51歲的岩崎隆一，犯案工具為2把30公分長的柳刃刀，背包內還藏有另外2把菜刀，很有可能是預先計畫好要進行大屠殺。

據NHK報導，岩崎隆一在登戶第一公園攻擊學童後，馬上就自割頸部身亡，受害的2名死者分別為小學6年級的女童栗林華子、送小孩上學的39歲外務部職員小山智史。

請繼續往下閱讀...

▲案發時間為28日當地上午7時46分（台灣時間6時46分）。



案發當下，岩崎持雙刀朝小山背部攻擊並大喊「我要殺死你們！」接著就繼續朝其他小朋友砍殺，10秒內攻擊範圍達70公尺。當時學童們都排成一列等候校車，岩崎便沿著隊伍一路砍過去，而且他拿的是用來切生魚片的「柳刃刀」，刀片特別鋒利還長達30公分，攻擊部位集中在頭、肩、頸，明顯是想致人於死地。

▲事發後許多民眾帶著鮮花到現場為亡者祈福。



經歷10秒的殺戮後，岩崎見到越來越多路人大吼制止，便冷靜地朝著登戶車站離去，並用2把犯案的柳刃刀刺向自己頸部，當場失去生命跡象。

附近居民透露，宮崎隆一個性比較內向、封閉，鄰居們幾乎都沒跟他說過話，過去有看過他和鄰居起衝突。宮崎隆一的中學同學則透露，宮崎從學生時期就比較安靜，很少和其他同學有互動，畢業後也沒來參加過同學會，實在沒想到會犯下令人髮指的殺人案。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！