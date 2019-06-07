測真偽鈔票神技曝光！雙手搓熱放上日幣「像柴魚片蜷曲」…網驚呆了

▲日本鈔票遇熱竟然捲起來了。（圖／翻攝自爆廢公社）

國際中心／綜合報導

台灣人喜愛到日本旅遊，但你知道嗎，日本鈔票是全世界最難仿冒的鈔票之一。有網友提供了簡易教學，可以確認自己手上拿的日幣到底是真鈔或偽鈔，只見鈔票放在手上像是「柴魚片蜷曲」，文章一出，網友們紛紛吃驚：「難怪日本人收錢時沒有在驗鈔的。」

一名網友在臉書社團「爆廢公社」PO影片，內容教大家如何分辨日本鈔票。首先，先把雙手搓熱，接著把鈔票平放在手上，沒想到幾秒後，鈔票竟然自動捲起來，而如果日幣捲起來，就表示這張鈔票是「真鈔」。

據了解，由於日幣在紙張、印刷、水印上製作得非常精良，增添了許多防偽技術，再加上日本鈔票屬於合成紙張，製作過程中加入日本特產的三椏樹皮漿，成本較高，因此鈔票上看起來堅韌又有光澤，淺黃色的紙幣；另外紙鈔更帶有磁性的防複印油墨，據傳手上摩擦而產生的靜電，會使帶有「鍺粉」的鈔票彎曲，因此難以造假。

影片一出，網友們紛紛蓋樓驚呼「長知識了！」紛紛留言：「難怪日幣幾乎沒有假鈔的狀況」、「真的會捲起來欸」、「真的滿神奇的一招」、「日本的鈔票都是真的啊」、「不知道還有沒有更多這種冷知識」；還有網友表示：「偽造日幣不如偽造美元」、「台幣最好分辨的方法就是銀行存，不給存被沒收的就是假鈔」。