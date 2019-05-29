潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　帥警：她婚後變香爐！我成綠油油蒙古草原

▲黎黎蘭遭潑酸前十分漂亮，如今臉上留下一道長長的傷疤。（圖／翻攝《中國報》）

國際中心／綜合報導

越南峴港一名24歲長相帥氣的警官懷疑新婚妻子出軌成「香爐」，讓他頭上成了綠油油的「蒙古草原」，日前竟潑強酸造成對方「焦黑毀容」，遭到警隊開除。對此，女方反駁沒對婚姻不忠，她強調和同事之間只是日常交流，純粹是丈夫忌妒心作祟疑神疑鬼。

馬來西亞《中國報》報導，小倆口都是24歲，根據被害女子黎蘭薇的說法，丈夫阮庄南海在婚前追求她時，總是給她溫暖，讓她無時無刻都感到快樂。

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▲▼黎蘭薇面容姣好、身材玲瓏有緻，未料遭到丈夫潑酸毀容。（圖／翻攝《中國報》）

報導說，但婚後一切變了調，阮庄南海露出忌妒心不斷和妻子吵架，後來他得知對方打算通知雙方家長簽字離婚，氣得把強酸潑到她的臉上，造成對方毀容送醫。

據了解，阮庄南海的岳父在他潑酸前曾找上門，質問為何如此對待女兒？但女婿口中爆出驚天內幕，他說，妻子婚後成為其他人供奉的「香爐」，讓他頭上成了綠油油的「蒙古草原」。不過，女方則反駁只是和同事間日常交流，純粹是丈夫忌妒心作祟疑神疑鬼。對此，許多網友痛批男方是恐怖情人，不該用如此激烈手段，「因愛成恨失去理性的男人真可怕」。

▼小倆口甜蜜的結婚照如今只能成為追憶。（圖／翻攝《中國報》）

▲▼被害人慘遭潑酸，全身有大面積嚴重燒灼傷。（圖／翻攝《中國報》）