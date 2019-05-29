「我要殺死你們」持刀隨機砍學童…全身鮮血2死17傷　凶嫌身分曝光

記者楊絡懸／綜合外電報導

日本神奈川縣川崎市登戶28日早上7時46分許發生隨機殺人事件，公園處一名男子持刀砍人，共有19人遭砍傷，分別是17名小學生、2名成人，其中有2人送醫急救後不治；而行凶男子在犯案後自砍頸部死亡，現場查扣4把刀。警方調查出凶嫌是51歲住在川崎市的岩崎隆一，目前正在釐清殺人動機。

凶嫌在登戶第一公園附近持刀殺人，攻擊準備搭乘校車前往天主教私立明愛小學上課的學童，共19人遭無差別砍傷，傷者包括17名小學生、2名成人，分別送往4家醫院急救；其中，一名就讀小學6年級的11歲女童栗林華子遭刺傷後送醫不治，另一名精通緬甸語、任職外務省（外交部）的39歲男子小山智史背部4處被刺，頸部傷勢嚴重而身亡。

▲日本神奈川縣川崎市發生無差別殺人命案。（圖／路透社）

根據日本《朝日新聞》報導，這名嫌犯的身分是51歲岩崎隆一，住在距離事件現場4公里處的川崎市麻生區。他在公園犯案後，隨即在附近自刎，送醫後不治。警方在他的身旁發現兩把犯案凶刀，而他遺留現場的黑色背包內也另藏有兩把菜刀，推測他應該是準備展開殺戮計畫。

報導指出，住在岩崎隆一住處附近的55歲男子表示，岩崎隆一從小就被親戚扶養長大，以前曾看過他和住在一起的堂兄弟玩耍，就讀當地的小學和中學，但長大後就沒有看過身影。

另有消息指，岩崎隆一從來沒有與鄰居接觸，住家附近幾乎沒有人認識他。他外表看起來內向、慢熟，但脾氣似乎暴躁，曾見他飆罵過鄰居。與岩崎隆一中學同年級、同樣住在川崎市麻生區的男子表示，以前的印象是岩崎隆一很文靜，沒有暴力傾向，在班上也比較低調，而之後的同學會也不曾見過他出席。

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▲醫護人員協助民眾送醫，鑑識人員在現場採證。（圖／路透社）

「我要殺死你們！」目擊者表示，岩崎隆一雙手各持刀子走近正在等校車的小學生，接著邊喊要殺人、邊揮舞刀子隨機砍殺，多名大人和孩童隨即衣染鮮血、倒臥在地，現場學生嚇得奔跑尖叫，書包和課本都散落在四處。當他犯案後，他再用刀狠砍自己的頸部，當場倒地，最後不治身亡。

當地民眾表示，過去從來沒有發生過這樣的事件，「這個地方相當平靜，一大清早的公園卻傳出淒慘的尖叫聲，完全沒有預料到會發生這樣的事件……看到血，我的腳都在發抖。」著急的家長前往現場，看到孩童的衣服、帽子及包包沾滿了血，救護附近處都是橫躺的小孩及成人，現場伴隨哭泣聲。每個父母都相當震驚，深怕受害者就是自己的孩子。

▲救護附近處橫躺小孩與成人，現場伴隨哭泣聲。（圖／路透社）