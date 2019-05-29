日本首相安倍晉三6月訪問伊朗　調解衝突促「美伊面對面」

▲美國總統川普與日本首相安倍晉三。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國總統川普作為令和時代首位國賓的為期4天的訪日行程28日結束。日本首相安倍晉三力爭以通過會談等與川普構建的親密關係為槓桿，取得面對夏季參院選舉的成果，緊接著將在6月中旬訪問與美國對立的伊朗，並舉行首腦會談，目前正為此加快協調工作。在6月下旬於大阪召開的二十國集團（G20）峰會上，安倍也希望作為會議主席發揮存在感。

根據《共同社》報導，安倍28日，在與川普共同視察海上自衛隊橫須賀基地的準航母上訓話稱，「日美同盟在我與川普執政下變得空前牢固。」

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▲伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani ）。（圖／路透社）



鑑於川普表示同意其訪問伊朗，安倍計劃以6月12～14日為中心進行訪問。正在協調與總統羅哈尼（Hassan Rouhani）、最高領導人哈米尼（Ali Khamenei）舉行會談。

官邸消息人士表示，希望通過與雙方坦率交換意見，促使美伊面對面。伊朗外交部發言人28日就安倍來訪表示歡迎稱，或許會成為伊朗與日本歷史性關係的轉捩點。

安倍為成功舉辦自己擔任主席的G20峰會，得到了川普的合作。在美中經貿摩擦激化的形勢下，中國國家主席習近平也計劃出席峰會。安倍有意在美中可能出現利害衝突的課題上展現領導力，促成提高政府支持率。