泰國最新版刑法出爐！　性侵致死者「必須執行死刑」

▲泰國公布新版刑法加重對性侵罰則，最重可處死刑。（圖／123RF）



國際中心／綜合報導

泰國政府27日公告2019年最新版刑法，其中針對性侵案件刑罰加重，其中一項條文規定，若因為性侵導致被害人重傷者，處死刑或無期徒刑，但若是造成被害人死亡則「必須執行死刑。」

綜合泰媒報導，泰國政府公報（Royal Gazette）發布第27版新版刑法，其中重新界定了「性侵害」的定義，除了原本定義的性交外，只要是任何未滿足自身性慾而強迫他人的行為，包括口交或肛交都屬於「性侵」；若是以道具侵犯他人性器官則不屬於性侵，而是「猥褻」，但兩者罰則同等。

泰國新版刑法中規定，若透過脅迫、暴力手段，或在被害人無法抵抗的情況下性侵他人，處4年至20年徒刑，併科8萬至10萬泰珠罰款（1泰珠約等於0.9元新台幣）；若在犯行中使用槍枝或爆裂物，刑期則提高至7年以上20年以下；若是多人輪流性侵他人，罰款則提高至30萬至40萬元泰珠，或是處以終身監禁。

根據新法，在泰國與15歲以下未成年人發生性關係，無論被害人是否同意，都能判處5年至20年徒刑，併科10萬至20萬泰珠罰款；若性侵13歲以下未成年人，則判處7年至20年徒刑及14萬至40萬泰珠罰款，或終身監禁。

若在性侵過程中導致被害人受傷，情節嚴重者，依據新法可判處死刑或終生監禁；若犯行造成被害人死亡，則「必須執行死刑」。此外，若在性侵或猥褻過程中進行拍攝、錄影或錄音，刑罰加重3分之1；若將影像或音檔透過各種方式散播，則刑期加重2分之1。

除此之外，新法也規定，如果為了牟利而教唆、引誘他人賣淫，或是替他人媒合性交易者，最高可判處20年監禁。