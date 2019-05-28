大眼法寶「放大片」　男生不敢告訴妳的真心話竟是「很像白內障」

▲放大片是許多女孩化妝必備道具，能隨時擁有水汪汪大眼睛。（圖／翻攝Pony IG）



編輯／Rose

戴上「放大片」後能馬上擁有水汪汪大眼，還能變得炯炯有神，即使只畫淡妝都不用怕無神，也因此許多女生都離不開放大片，化妝包必備，還能靠著特殊色「放大片」化身混血兒。只不過，對女生來說這麼棒的發明，男生卻看不太懂，甚至還有些真心話不敢告訴妳！

當妳戴上放大片，許多男生認為這是種沒自信的表現，甚至會認為妳是個「崇洋媚外」的女孩，負面評價頗多，他們認為女孩們真的要再有自信一點，「自信」會讓妳更有氣質也更美，以下就來聽聽男生們看到不同顏色放大片內心的真心話到底是什麼。

最基本款的黑色放大片

女生認為：是能瞬間變得有神的顏色

男生真心話：「看起來很像在演咒怨」

請繼續往下閱讀...

▲黑色放大片是最基本款。（圖／翻攝Pony IG）



棕色放大片

女生認為：放大的效果很自然，眼神也不會太死

男生真心話：混血兒來了～Hello？What’s your name?

▲棕色放大片被視為最自然款。（圖／翻攝Pony IG）



灰色放大片

女生認為：改變的幅度不會太大，透亮的效果超級美

男生真心話：白內障？看起來病懨懨的

▲灰色放大片有透亮美感。（圖／翻攝Pony IG）



藍色放大片

女生認為：眼睛變成外國人的超美藍眼珠了

男生真心話：崇洋媚外，對自己超沒自信

▲藍色放大片瞬間化身外國人。（圖／翻攝Pony IG）



特殊造型：Hello Kitty放大片

女生認為：超級可愛

男生真心話：這女生沒救了！真的宅到家

▲男生絕對看不懂的特殊造型放大片。（圖／翻攝網路）