牛糞還有這功能！對抗40度高溫　印度人妻整台車塗好塗滿

圖文／鏡週刊

印度農村傳統文化認為牛糞可用於保溫，因此經常以此包覆牆壁或地板，讓房子冬暖夏涼。上週印度不少地方高溫飆破40度，一名婦人靈機一動，把愛車均勻鋪滿牛糞，幫愛車降溫。

根據《Next Shark》報導，上週印度許多地區氣溫飆破40度，為了確保安全，官方甚至建議人們在上午10點半至下午3點間避免外出。

印度一名男子Rupesh Gauranga Das日前在臉書貼出2張照片，位於印度西北部的阿默達巴德（Amdavad）一名婦人Sejal Shah，將Toyota愛車鋪滿牛糞，以抵抗45度的高溫。原po還大讚這是他「看過最酷的牛糞用法」。

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儘管男子受訪時表示，照片是在阿默達巴德拍攝，不過該車的車牌號碼顯示登記所在是孟買。

底下網友回應，讚嘆是「創新！」不過也有人質疑「有用嗎？這可能反而會導致溫度升高，因熱量來源和乘客都在絕緣體內。」「車身本身就已經是絕緣體，熱量是來自擋風玻璃和側面玻璃。」也有人建議「最好的方式是在車頂貼調溫版（thermocool sheets），屋頂也貼，這樣室溫就不會升高。」

印度農村普遍認為，牛糞功能多，不僅能保房屋冬暖夏涼，也能當成天然的消毒劑和驅蚊，有人還宣稱牛糞能阻擋手機輻射，甚至認為牛尿可以治療癌症。

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