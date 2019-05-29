好市多就靠這3點！直接讓顧客「爆買上癮」　整台推車裝到滿出來

▲好市多靠著獨特的經營策略，牢牢抓住一大批死忠顧客。（資料照／記者謝婷婷攝）



國際中心／綜合報導

美式大賣場好市多（Costco）廣受消費者喜愛，光在台灣的會員數就已經超過200萬，而或許許多消費者都有類似經驗，有時只是想進去買些生活必需品，逛完後購物車卻塞滿了各種原本不打算買的東西，還因此樂此不疲。美國CNBC旗下生活財經網站「Make It.」就分析了3個好市多獨特的經營策略，能讓顧客在不知不覺中被「推坑爆買」，還會逛到上癮。

尋寶遊戲

好市多貨架上所有商品的擺放位置都經過精心設計，例如雞蛋、牛奶這類生活必需品，通常被安排在賣場的最後方，為的就是要讓消費者穿過整間賣場才能找到想買的東西。好市多將此稱為「尋寶」，因為一路上你發現的東西越多，裝進購物車李的東西也越多。

根據統計，美國的好市多會員，平均每逛一次就會消費130至140美元（1美元約折合31.5元新台幣），但顯然許多人的消費金額不止於此。一名女性受訪者推著滿車的「戰利品」說，「我原本只想花個25美元，最後卻買了超過700美元」；另一位受訪者也說，「走進好市多，隨便就能花上250美元到300美元」。

好市多體驗

好市多是美國會員制賣場中年費收費最高的，但好市多會員也極度忠誠，有90％的會員會選擇續約。其中一個理由就是，好市多的極簡風格擺設，寬廣的走道，目的就是要鼓勵消費者「慢慢逛」，因為只要消費者在店裡逗留的時間越長，買的東西自然也越多。

除此之外，好市多的熟食部更培養一大批死忠支持者，許多受訪者都坦言，會逛好市多單純只是因為裡面的食物，例如從來不漲價的1.5美元熱狗。

生態系

好市多不止是一間商店，而是一個生態系。好市多塑造出極佳的品牌形象，在維持低廉價格的同時，也保證商品的高品質，持續吸引顧客上門，而顧客越是頻繁光顧，就越容易買到「無法自拔」，甚至有些人一周會去好市多3到4次。

從原本只想買些日用品，乾脆就順便買點食物和雜貨，然後在不知不覺中，也在好市多買些家電或家具，甚至有些死忠顧客，就連汽車修繕或旅遊飯店也都靠好市多解決。