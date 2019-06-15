想婚了／挑捧花依「身材比例」選擇最完美　4種主流類型讓妳氣質破表

▲選定好你的捧花了嗎？（圖／unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

想婚了嗎？今年有林志玲成為6月新娘，浪漫又幸福的新階段閃瞎眾人，如果妳正在準備婚禮，被繁瑣的大小事攪得混亂，讓《ET FASHION》來幫點忙。從婚紗趨勢、閨蜜們穿什麼伴娘服，到戒指的挑選、保養該怎麼做，還有喜帖、花藝等等，通通整理好，跟著「想婚了」專題，度過最煩人卻也最甜蜜的婚禮準備期，當個最美的新娘。



準備婚禮真的是件很累人的事，新娘當然是重頭戲，除了要挑件好看的婚紗之外，畫龍點睛的捧花可不能少啊！其實捧花類別有很多種，最主流的4種分別是圓球型、半圓型、小束型跟淚滴型，但為避免「喧賓奪主」，捧花不是越大越好，最好能依新娘的身形比例選擇，才會是最完美的呈現。



圓球型

圓球型是最受歡迎的捧花形狀，無論是國外或國內都很多人選擇，圓滾滾的造型不但可愛，還有圓圓滿滿的意思，其實只要調整球的大小尺寸，其類別也適合所有身材的新娘，而且最保險的外觀絕不讓你銀子白花。

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▲圓球型的捧花適合各種新娘。

小束型

小巧可愛的捧花類型，當然適合身形較為嬌小的新娘，或者是禮服偏向單純典雅設計的女性，其實有些女生不喜歡太過正式的結婚場合，想穿件白洋裝就去登記結婚的那種風格，也很適合帶束小捧花來讓自己的回憶更美好喔。

▲嬌小或率性的新娘，很適合小束捧花。

半圓型

其樣態就是小束型的豪華版，但相較於圓球型的圓滿風格，半圓型則帶點溫柔的感覺，適合著重氣質的女性，而且因為不用綁成豐滿的球狀，尺寸的掌握上也比圓球型更有空間，適用的身材比例也很廣，幾乎也是所有女性的可用款。

▲可看到花莖的半圓型靈活度高，也適合所有新娘。



淚滴型

這名稱英文原文是Teardrop Bouquet，也就是淚滴狀的捧花，可別急著說觸霉頭喔，這淚滴指的是新娘幸福的淚滴啊，特色是往下垂落的花朵曲線，從正面看有點像是鑽石型或是淚滴狀，進場時隨風搖曳真的是仙氣爆棚啊，而通常這類捧花面積較大，比較適合高挑的新娘們。

▲往前方垂下的淚滴型很有氣勢，適合高挑的身形。

花藝工作室《阿戴商號》負責人戴佑家表示，捧花的風格很多元，配色選擇也相當豐富，若新人要開始找捧花，建議可在網路上找自己中意風格的圖片供花藝師參考，而若已經訂好婚紗，建議連婚紗照一起帶，讓花藝師也可以提供搭配上的意見。

此外，戴佑家也補充現在也有許多工作室會上傳照片到網路上，新娘也可以參考一下花藝師的作品風格是否符合自己要的風格，近期也有許多人選擇使用乾燥花來做捧花，乾燥花特色是可以放久，約1至2年左右，但因為花朵經過乾燥，色澤跟莖部曲線比起鮮花，會有較大的限制，目前坊間捧花售價約3,500元左右起跳，若有預算限制也可跟花藝師討論。