川普抵制華為「鄉村手機陷斷訊危機」　7億美元也難救

▲華為被川普政府抵制。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普封殺中國科技巨頭華為（Huawei）的舉動，看似與農村地區沒什麼關係。然而，美國各地偏遠鄉間的手機服務卻有很大程度依賴華為，因為該企業過往提供了價錢較為低廉的無線通訊設備；即使跨黨派的聯邦參議員提出7億美元預算的草案，業者卻認為這筆經費根本無法解決問題。

NBC新聞報導，許多美國農村地區的手機服務供應商相當依賴華為，該企業製造了相對便宜的無線通訊設備。隨著川普持續打擊華為，這些小型電信公司正面臨危機，包括數十億美元的損失，不然就得完全停止業務，可能導致農村地區沒有手機通訊服務可用。

為了解決爭議，跨黨派的聯邦參議員建立小組並提出一項草案，希望7億美元的資金可以協助這些電信業者更新自家的系統設備。共和黨密西西比州參議員威克（Roger Wicker）表示，這項立法能夠幫助需要替換設備的業者，同時也替美國人民帶來更安全的5G網路。

問題在於，7億美元並不夠。美國鄉村無線協會（Rural Wireless Association）總幹事貝尼特（Carrie Bennet）說，「我們估計我們的業者需要8億到10億美元，但這也只能涵蓋十幾家公司。」她不想攻擊參議員提出的草案，至少她很高興有人注意到問題，但這些錢真的不夠。

美國祭出華為禁令，代表許多電信業者必須轉向昂貴的歐洲廠商設備，因為美國自己能使用的替代品並不多。這些業者被迫替換掉原本安裝好的設備，同時還要聘請經過訓練的專業人員，來處理與增設新的設備。

電信廠商SI Wireless在肯塔基州、田納西州郊區提供服務，擁有至少2萬名客戶，若要取代原先的華為設備，就得花費4000萬美元到6000萬美元。此外，擁有11萬名客戶的Viaero Wireless則在科羅拉多州、內布拉斯加州等服務，核心設備有80％的部分是由華為所生產，替換的費用可能高達4.1億美元。

上述這些廠商只是冰山一角。前美國聯邦通信委員會（FCC）顧問索恩（Gigi Sohn）認為，立法者的視野應該要更寬廣，7億美元並不是答案，「這些農村地區將無法獲得服務，讓我困惑的是，很多參議員就來自農村地區，卻搞不清楚問題在哪。」