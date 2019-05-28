剛說完慢走！女童遇襲「制服書包沾血」嚇壞　安倍震怒：學童安全要擺第一

▲ 案發後，相關人員立刻趕到現場。當局證實，一名小學6年級女童及一名39歲成年男子罹難。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本神奈川縣今（28日）早發生隨機傷人案，造成2名被害人死亡，而男嫌則是自戕傷重不治。私立明愛小學目前已宣布停課一天，通知家長接回孩子，根據一名遇襲女學童家長的說法，當時孩子制服、書包都沾到血跡。對此，日本首相安倍晉三召見文部科學大臣柴山昌彥等人，並指示內閣成員在確保兒童安全方面做出緊急應對措施，要視學童安全為首要優先任務。

綜合NHK、朝日新聞等日媒報導，這名剃光頭、戴眼鏡的50多歲黑衣男持刀攻擊等校車的學童，遇襲者大多是頭部、肩膀等上半身部位受傷。案發後，私立明愛小學已在今天上午緊急通知家長接回孩童，停課一天。

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▲ 目前當局正在釐清案情。（圖／路透）

根據現場目擊者的說法，男嫌犯案前曾大喊「殺了你們」，接著便開始攻擊孩童，現場隨後傳來陣陣小朋友的尖叫聲。校車司機說，當時他看到嫌犯持雙刀從不遠處的便利商店前走了過來，接著持刀砍向想要搭校車的孩童，他見狀朝著男嫌高喊「你在幹什麼」後，男嫌隨即逃到數十公尺之外的地方，並持刀自戕。

一名遇襲女學童家長坦言，當天早上他一如往常把就讀一年級的女兒送到車站，沒想到卻發生攻擊事件，儘管孩子沒有生命危險，但她的衣服和書包都沾著血跡，「我當時還對著孩子說『慢走』。」另名學童的媽媽接獲孩子沒事的消息，含淚鬆了一口氣，但也提到「其實心情相當複雜」。

▲▼ 當地居民來到案發現場擺放花束，悼念罹難者。（圖／路透）

日本首相安倍晉三稍早已做出回應，強調這起針對孩童而來的攻擊事件讓他感到相當震怒，希望倖存者早日康復，並向死者家屬表達慰問；同時，他也呼籲針對確保孩童上下學安全性這一塊要採取緊急措施，並下令內閣成員起草相關必要措施。

報導指出，私立明愛小學創立於1963年，是一所包含幼稚園、小學、中學、高中、短期大學的綜合學園，也是當地唯一一所天主教學校。

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