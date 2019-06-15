想婚了／用喜帖打造婚禮前第一印象　特色請柬美到讓人想收藏

▲特色婚卡可讓賓客留下深刻的第一印象。（圖／翻攝紅線創藝官方粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

想婚了嗎？今年有林志玲成為6月新娘，浪漫又幸福的新階段閃瞎眾人，如果妳正在準備婚禮，被繁瑣的大小事攪得混亂，讓《ET FASHION》來幫點忙。從婚紗趨勢、閨蜜們穿什麼伴娘服，到戒指的挑選、保養該怎麼做，還有喜帖、花藝等等，通通整理好，跟著「想婚了」專題，度過最煩人卻也最甜蜜的婚禮準備期，當個最美的新娘。

要籌畫令人難忘的婚禮，可以從婚卡與喜帖開始規劃，因為這是賓客在婚禮前，為你婚禮定調的第一印象，無論是要打造輕鬆活潑、氣質優雅、文藝路線的場合，婚卡都能在受邀親友未踏入婚宴前，先期待這場婚禮的重要角色，台灣有不少設計師提供的特色婚卡，客製化設計也能讓人一眼難忘。

清新文青

以細緻與質感品味見長的「Sybil-ho常日生活」，即便是可愛的插畫都洋溢著滿滿的文青風，粉嫩與柔性色調的搭配，呈現出輕鬆又不失優雅的氣氛，從婚卡本身到信封、地圖與流程卡的設計，讓整體表現統一的氣息，順道一提他還有設計結婚書約，美到表框起來放在客廳都很棒。

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▲自然寧靜的設計風格。（圖／翻攝Sybil-ho 常日生活官方粉絲頁）

▲還有結婚書約。（圖／翻攝Sybil-ho 常日生活官方粉絲頁）

浪漫圖騰

強調手繪手感的Jubie Wedding，成功把婚卡帶入另外一種境界，藉著客制的風格，讓新人的戀愛故事與氛圍，都在一張薄薄白紙上全數表達，讓作品不僅是「一張邀請函」，而是那場一生一次的幸福回憶。

▲手繪的溫暖特色受到許多人喜愛。（圖／翻攝Jubie Wedding手繪插畫喜帖設計）

法式美型

連紙的材質都能選擇的4950，在歐法式喜帖的表現上令人驚艷，大膽的使用深色與金色互相輝映，給人一種高雅的質感，賓客接到這種喜帖，就算婚宴地點在城堡裡都不吃驚啊！

▲充滿濃濃的歐式風格。（圖／翻攝玖肆伍零婚禮喜帖設計9450）

台式傳統

主打台式結合中式風格的紅線創藝，採用台語與喜氣紅的元素，搭配美麗的繁中字體，呈現出傳統的時髦味，紅色、黑色與金色的搭配不落俗套，而且更加接近我們熟悉的文化，內部也能客製化，傳統之下仍能玩出新潮味。

▲像個「家」一般的喜帖。（圖／翻攝紅線創藝）

▲強調文字美，更有文化意涵。（圖／翻攝紅線創藝）

達人表示，要挑選喜帖的步驟，就是要先確認雙方可以接受的風格，且因實際印刷與紙質可能會產生誤差，會介意的新人建議先看過實際樣本，客製化的喜帖需要的準備期較長，在決定婚期之後便要開始準備，如果有預算限制，也可將給長輩親戚的喜帖與朋友的族群分開，區隔出各自預算再進行。