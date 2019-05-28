LIFE・經典／摩天玻璃金字塔降臨花都　劃破44年「禁建高樓」巴黎天際線

▲巴黎市新建築Tour Triangle。（圖／翻攝Herzog & de Meuron官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

去過法國巴黎的人，一定為這座花都保留下來的美好街景所折服，而在這城市由巴黎鐵塔築構的美好天際線，顯然即將被高達180公尺的摩天樓「三角塔Tour Triangle」改變，這座極具爭議的建築，已被巴黎法院判定「不違法」，預計在2024年正式落成。

巴黎人一向以美麗又優雅的市容為傲，在19世紀，拿破崙三世指示奧斯曼男爵，為巴黎設計了全新的街道規畫，當時還是中世紀建築的巴黎，搖身一變成為世界最先進的城市之一，種滿樹的林蔭大道、充滿美感的街景，充分呈現奧斯曼男爵理想的願景，美麗的巴黎式陽台，讓各階層的人都擁有不同的房屋類型。

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▲從蒙帕納斯大樓俯瞰的巴黎街景。（圖／維基共用百科／Benh LIEU SONG）

在法國，許多建築物都被列為文化遺產，即便具擁有權，但針對建築的任何變更、修繕都必須遵守國家法令。這樣的法規也讓巴黎整齊的奧斯曼式建築，維持得十分完整，且建築必須定期清洗外牆，費用則由住戶共同負擔，可見維持亮麗的街景，是每個巴黎市民的責任與義務。

▲巴黎市與蒙帕納斯大樓街景。（圖／維基共用百科／Benh LIEU SONG）

這樣的規定與居民共同的共識，創造出了美好的巴黎天際線，而1973年完工的摩天大樓「蒙帕納斯大樓」，則被巴黎市民直指成破壞市容的建築，樓高210公尺、59層樓的蒙帕納斯為典型的現代建築，大部分做為辦公室，樓頂有觀景台可一覽巴黎市的景色。

然而居民對這棟建築沒有好感，甚至流傳一句玩笑話，表示「大樓頂端提供全巴黎最美的視野，因為那是全巴黎唯一看不見那棟大樓的地方。」且在該大樓完工2年後，巴黎便通過禁止在市中心興建摩天大樓的法令。

▲未來Tour Triangle將與巴黎鐵塔並列在城市的天際線上。（圖／翻攝Herzog & de Meuron官網）

而現任巴黎市長Anne Hidalgo，近年主張為讓「巴黎城市走向未來」，提議興建一座180公尺高的三角玻璃建築「三角塔」，雖然如預期的出現反對的聲浪，表示該建築會再次破壞巴黎天際線，且巨大的本體也會讓周邊居民曬到陽光，但市長Anne與其他支持者則表示，若沒有這樣的高樓建築，巴黎將在未來落後其他城市。

▲不同角度衍伸出不同的樣貌。（圖／翻攝Herzog & de Meuron官網）

三角塔座落在巴黎蒙帕納斯附近，主要的結構採用鋼筋與玻璃，架構成一個稍微扁平的三角建築，而非金字塔般的錐形建築，故從不同角度觀賞，則會有不同的視覺變化，預計樓高為43層樓，由瑞士建築公司Herzog與德梅隆Herzog & de Meuron進行設計，裡面也會進駐一間擁有120間客房的頂級飯店。

▲夜晚的Tour Triangle閃閃發光。（圖／翻攝Herzog & de Meuron官網）

由於建築物採用玻璃材質的關係，預計在落成後，在巴黎的夜晚也將閃閃發光，成為最新的視覺地標，其實該建築與周邊的現代建築相比，不算相當突兀，只是其高度將會重塑花都的天際線，而建造高樓所帶來的5000個工作機會，也能稍加提振該市的經濟，加上日前巴黎法院判定該建築並非違法，預計可能在2024年的巴黎奧運，也會迎接該樓的正式落成。