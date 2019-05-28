無差別殺人2死16傷！日鄉民不意外：川崎如IS國　挖出黑歷史…少年遭暴虐殘殺

▲日本川崎28日發生無差別殺人事件。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／編譯

日本神奈川縣川崎市28日早上7時許，一名50多歲男子持2把生魚片刀，看準上班時間，展開「無差別殺人」，造成一共18人受傷，其中2人死亡。由於川崎發生殘忍命案已非第一次，引起日本網友大肆討論，以IS國為梗，揶揄川崎已經不是縣市，而是「川崎國」。

綜合日媒報導，當時16名小學生及疑似家長的1男1女在登戸第一公園附近等待學校巴士，不料被男子盯上，持2把生魚片刀一一刺殺，造成16人受傷，其中3名學生傷勢嚴重，1名6年級女童及30多歲的男子死亡。

警方接獲報案後，立刻前往現場，並在附近逮捕了同樣全身都有刀傷的男子，男子脖子上有明顯刀傷，疑似試圖自戕，雖立即將男子送醫，但仍不治。目前警方正在調查詳細案情。

新聞曝光後，日本網友紛紛在論壇討論，「想死不要拉著別人一起死啊」、「女童也太可憐了」、「如果還活著就是死刑了吧」、「以自殺逃掉了嗎」、「真不愧是川崎國」、「不知到現在仍住在川崎國的人是什麼想法」。

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▲當時命案的新聞報導。影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

原來，這並非川崎市第一次發生恐怖命案。2015年2月，一名13歲的國一男學生遭人暴力殺害，死前，他被人逼迫在寒冬中的河川裸泳，接著臉部、頭部遭多刀刺傷，頸部被美工刀重刺成為致命傷，全身上下還有數不清的瘀傷及捆綁痕跡。

警方調查得知，少年從外地轉學到川崎後，被迫加入不良團體，多次遭到毆打欺負，想要退出也被威脅，最後遭到1名18歲及2名17歲的少年殺害，成為知名的「川崎中一男子學生殺害事件」。

此事過後，川崎市在鄉民眼中就成了如同IS國一般、殘虐且治安極差的地區，也故意揶揄川崎市為「川崎國」。如今同市中又發生無差別殺人事件，也讓日本外界相當擔心川崎市的治安。

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