夫妻在汽車旅館內一起死亡　獨留6個月大女兒伴屍3天

▲夫妻留下女嬰突然死亡，警方目前仍在調查死因。（圖／翻攝自Facebook）

國際中心／綜合報導

美國密西根州一間汽車旅館近來發生雙屍命案，一對夫妻被人發現陳屍在旅館房間中，身旁留下一名約6個月大的女兒，雖然仍有呼吸但是嚴重脫水、性命垂危，警方估計她獨自1人在房內伴屍長達3天，目前已被送至醫院進行醫治。

密西根州懷特霍爾(Whitehall)一名員警24日接到兒福單位報案，前往位於當地的一間汽車旅館進行檢查，結果意外發現26歲母親布拉默(Jessica Bramer)和28歲丈夫里德(Christian Reed)陳屍在房內，現場還發現6個月大女嬰史凱拉(Skylah)以及吸毒用具。

家人表示，這對夫妻帶著女兒在汽車旅館已經住了1個星期，之前他們也曾多次進出監獄，由於擔心史凱拉安危，今年1月曾與兒童社福機構聯絡。警方則說，史凱拉被人發現時有嚴重的脫水情況，推斷獨自1人在房內伴屍至少3天，但旅館工作人員拒絕回應期間是否有聽到嬰兒哭聲。

驗屍人員雖然已於25日為2名死者解剖驗屍，但仍無法找出死因，詳細結果要等待至少30天驗屍報告出爐後才能得知，嬰兒目前恢復情況良好，暫時不清楚孩子的扶養權將會歸誰。