《她的私生活》朴敏英氣質「雙折包頭」3步驟就完成　超適合夏天，長髮女孩學起來

朴敏英在《她的私生活》中常綁的髮型「雙折包頭」，現在在IG和韓妞間可是大風靡，重點搭配上還相當親民簡單，一起來學學這款包頭的綁法吧！

自從朴敏英主演的《她的私生活》爆紅後，在韓妞間此款雙折包頭的能見度也變得超高，除了有歐妮的加持之外，此款髮型還相當的「親民」啊！

任何穿搭都好搭配

看似凌亂的雙折包頭，不止適合慵懶的穿搭，搭配辦公室套裝也意外的有味道，隨興中又不失端莊，和一般的低包頭相比，更加活潑和富有變化，也讓整個人更年輕有精神。

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超適合夏天！

夏天真的是長髮人的地獄，厭倦一成不變的馬尾，靠這款包頭來拯救平常無聊的髮型，有造型又吸睛，綁起來不會勒頭皮，更不會讓後頸滿身大汗，還能展現夏天慵懶知性的氣質！

零技巧手殘也不怕

雙折包頭應該可以說是目前韓劇中最簡單的綁髮造型之一，只要頭髮長度夠，僅需要1~2條橡皮筋就可以完成，一起來看看示範影片吧！

範例一：手殘必學

STEP 1 先綁一個低馬尾，稍微拉出兩頰的髮絲

STEP 2 將馬尾往上反折、再往下反折， 於反折後的中間處用另一個髮圈固定

STEP 3 調整包頭和後腦勺的蓬鬆度

在 Instagram 查看這則貼文 청담동미용실 차홍아르더 도산점 실장 주란 ,（@jrranx）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 9 日 上午 4:53 張貼

範例二：融入麻花辮增加層次感

在 Instagram 查看這則貼文 컬처앤네이처 은석원장（@eunsuk_style）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 16 日 上午 4:34 張貼

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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