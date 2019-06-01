頭油、汗臭、腳氣令人尷尬　完整7招教你去味，散發魅力體香

隨著夏天溫度激增，天氣越來越悶熱，最尷尬的就是引發惱人的身體異味，來看看編輯達人們的除臭妙方，讓夏天不再為體味而煩惱！

夏天爆汗，如何保持乾爽無異味？

其實汗水本身沒有味道，但因汗水內含有蛋白質，若被細菌分解後就會飄出異味。因此想要在炎夏中保持身體乾爽，一方面要「盡量減少出汗」，比如在腋下、腳底局部使用止汗產品。

不過要注意的是，很多人是出門前才會使用止汗劑，其實理想的使用時間應該是「睡覺前擦一次」，因為夜晚汗腺分泌量較少，有利止汗劑成分附著，才能在白天發揮較好的效果。

有些人也會選擇使用是以抑菌、分解異味為目地，而非單純止汗的體香劑，同樣建議在肌膚乾爽的狀態下使用。另一方面要注意「避免汗水停留在身上太久」，因此夏日外出可隨身攜帶濕紙巾或手帕，流汗後盡快擦拭，也能減少尷尬體味。

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Q.容易流汗的人該怎麼挑香氛？

建議容易流汗的人，在使用香氛之前，須先注意身體的清潔。前一天睡覺前或出門前先選用止汗劑或抑制體味的產品，來延緩身體出汗。出門多帶一件內衣、毛巾、濕紙巾多做清潔擦拭，一來防止細菌滋生，二來避免異味產生，也減少汗水酸鹼值對肌膚的傷害。

夏天在香氛的選擇上，帶有清甜花香、果香、柑橘類是很受歡迎，能帶來減壓和快樂氛圍，並去除天氣悶熱的煩躁、緊張感，比濃烈的香精來得更合適。

Q.穿鞋腳臭怎麼辦？

足部不含油脂線，但是每平方公分的汗腺是身體和臉部肌膚的3倍之多，表皮層也偏厚，需要花更多功夫來照顧，除了平日要給予足部的滋養，還要降低汗水累積產生的困擾，此時最好也搭配足部角質護理，去除多餘的角質，穿舒適吸汗棉襪，每天更換鞋子，使用鞋類抗菌噴霧，出門前也可使用去味類的噴霧產品，保持乾爽足部。

Q.如何去除惱人頭皮味？

身處在悶熱潮溼的環境，頭皮又是全身皮脂分泌最旺盛的一處肌膚，不管是否每天洗頭髮，仍然動不動就會有頭皮泛紅、脫屑、出汗出油的現象，因此我會特別注重頭皮的養護，我會使用清潔頭皮的保養髮品，它除了能夠徹底清除頭皮堆積油脂之外，更重要的是可以平衡皮脂分泌，減少頭皮出油的狀況；此外我也會每週使用一次專門的梳子來預防頭皮老廢角質的堆積，同時也可以避免髮絲纏繞糾結，讓頭皮和髮絲更健康。

Q.夏天挑選香氛產品有什麼訣竅？

喜歡似有若無味道的人，可以利用香氛身體乳取代香水，身體乳的味道雖然較輕薄，卻可以令氣味停留在身體上更持久；若是擦上一層有香味的身體乳液後，再噴上跟同系列的香水，則是讓香氣維持的關鍵。另外，想在頭髮留下淡雅自然的香氣，可以將香水噴在梳子上，利用梳子梳開秀髮，或是直接選不含酒精的髮香噴霧（比較不會讓頭髮變得乾躁），就能在髮間留下怡人香氛。

Q.飯後消除蒜味，保持清新好口氣？

面對尷尬的口臭，特別是要常與人接觸的服務業等工作，必須十分注意飯後的口腔清潔。最簡單的方式則是「隨身攜帶口氣芳香噴霧」。飯後首先以清水漱口，再藉由口氣芳香噴霧消除異味，使用噴霧時須注意，不只是朝嘴內輕輕一按即可，需從口腔內部繞一圈，上下顎、舌頭等都要噴灑到，較能達到抗菌除臭的效果。不怕麻煩的人，可勤勞地攜帶清甜芳香的牙膏或是漱口水，清潔口腔後再搭配噴霧，口氣更清新！

Q.運動後沒辦法沖洗，怎麼快速去除汗味？

運動過後大汗淋漓，第一步是先用乾毛巾將汗水擦拭乾淨，或是將毛巾沾點水簡單擦拭身體。之後在使用體香膏或止汗劑等產品，針對腋下、耳後、胸口等部位塗抹。特別要注意，選擇成分天然、正確的止汗產品，避免酒精、氧化鋁等成分堵塞毛孔，導致發炎、長痘痘，造成肌膚的傷害。若本身體質特別容易出汗，一天可分次於出門前、中午過後、下班前塗抹止汗產品，減少身體異味產生。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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