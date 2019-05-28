聖母峰人肉車陣塞爆！他零下40度排隊　想著剛出生的兒子攻頂

▲杰瑞米熱愛登山。（圖／翻攝自臉書／Tong Jeremy）



記者丁維瑀／編譯

種種凍傷的跡象，迫使新加坡男子杰瑞米（Jeremy Tong）2017年離聖母峰（Mount Everest）峰頂大約只要150分鐘就能抵達時，他必須為了健康狀況而放棄繼續攀爬。他22日再次挑戰，終於征服了世上第一高峰，「沒有任何出錯的餘地，你很輕易就會死亡。」

《海峽時報》報導，杰瑞米2017年攀爬聖母峰，最後因為身體凍傷而決定回頭，當時的失敗一直縈繞在他心頭。直到上周三，他再度挑戰這座位於西藏、尼泊爾邊界的第一高峰，終於成功實現夢想；事實上，要完成這件壯舉並不容易，登山者必須克服冰凍的天氣與極度疲憊的身心。

28歲的杰瑞米這次還得面對額外的挑戰，大批人潮排隊等著登頂，「塞車」的情況導致他被困在危險路段好幾個小時。他在尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu）透過電話告訴《新報》（The New Paper），如果有人不慎失足，不是跌入左邊的尼泊爾境內，就是摔進右邊的中國地區。

杰瑞米形容，攀登聖母峰的過程不允許任何錯誤，稍有不注意就會導致死亡，氧氣瓶有可能故障，或是天氣突然發生變化，「有太多事情可能出錯。」他回憶2017年的經歷，他在路上看到幾具屍體，便立刻明白登頂的途中有太多危險，這都是難以避免的部分。

截至今年為止，至少有10名登山者在高海拔的聖母峰死亡或失蹤；這些人長時間困在狹窄的路徑。大約兩個月前，杰瑞米的第一個孩子出生了，要暫時離開兒子去攀登高峰，對他來說有點困難，卻也讓他更有動力要活著回家。

▲聖母峰有著壯麗景色。



今年登頂路線的人數超出預期，杰瑞米覺得心煩意亂，只有一個通往高處的方向，大家卻都以不同的速度前進，「尤其到了晚上時，你覺得極度寒冷，沒有食物又筋疲力盡，只要不能移動就會非常挫折。」

在攝氏零下40度的天氣中難以移動，就會有凍傷的風險，因此杰瑞米必須持續彎曲自己的手指與腳指，「想從排隊人潮中離開，唯一的方法就是試著開闢新道路。到了晚上，你太疲憊時，一個失誤就會死亡。」

杰瑞米說，聽聞今年攀登聖母峰而死亡的人數時，他心情受到影響，他曾與一些死者爬過山，「這很嚇人，你意識到離開的可能就是你自己，太多事情會出錯了。」

不過，杰瑞米最後依舊克服重重關卡，他也透過登山而替兒童癌症基金會募款，由於自己的叔叔患有癌症，他更加認為爬山具有重大意義。他總覺得，對抗病魔與登山的過程有很多相似之處，都是在生與死間戰鬥。

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