聖母峰成「屍山」！登山客目賭嚇壞：沿路及帳棚內都有屍體

▲攻頂最後一段路程,眾多登山客大排長龍。(圖/路透)



國際中心/綜合報導

世界屋脊「聖母峰」(珠穆朗瑪峰)27日再傳出第11名罹難者。剛攻頂第3次的加拿大電影製片人沙卡里(Elia Saikaly)親眼目睹山上慘況,直言沿路及帳棚內都有屍體,簡直如同遭遇大屠殺的「屍山」,並餘悸猶存地表示「再也不會來爬了」。

據《渥太華公民報》報導,沙卡里來自渥太華,目前正籌備拍攝一部關於4名阿拉伯女性登頂的紀錄片,為此才剛在本月第3次攻頂聖母峰,卻對山上的所見所聞感到無比震驚。22日出發登頂的沙卡里說,「死亡、大屠殺、極致混亂,那就是山上的全部,我再也不會上山,這真的太可怕了。」

▲眾多登山客想攻頂聖母峰,必須要在嚴峻地形上排隊,並忍受低溫與高海拔環境。(圖/翻攝自Facebook/Imagine Nepal)



每年5月對各國登山好手來說,最重要的事情就是到尼泊爾攀登聖母峰(珠穆朗瑪峰),但尼泊爾旅遊局長吉米爾(Dandu Raj Ghimire)指出,今年春季登記攀登聖母峰的人數達381人,人數過多加上天氣因素,導致至少11人死亡,分別國籍為尼泊爾、愛爾蘭、奧地利、美國和印度人等。

▲有登山客因「排隊12小時」體力耗竭死亡。(圖/CFP)



沙卡里告訴《每日電訊報》,「我們離開最後一個營地時,大概是晚上9點半左右,在途中就親眼看到2個雪巴人安置已經死去的登山客,還有一名印度人嚴重高山症發作,神智不清地大喊大叫」。他表示,「更詭異的是,每個人都必須跨過這些死者才能登頂,你的每一步腳下都可能是具屍體,毫無生氣地躺著,但除了移動別無他法,否則下一個死的就是你。」

