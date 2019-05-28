才剛學片假名…沖繩童一眼糾出圖鑑錯誤　專家拜服：你才6歲啊！

▲沖繩6歲男童一眼發現石斑魚的種類不對。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／編譯

日本最大出版商、擁有「出版業巨人」之稱的講談社（Kodansha）日前出包，發行了17萬本的人氣系列圖鑑中，竟將某種魚類的圖片誤植。但是更厲害的是，發現這個錯誤的人，不過是一名才剛開始學習片假名的6歲男童安部京志郎。

綜合日媒報導，安部京志郎目前就讀小學一年級，最近才開始學習片假名，沒想到，當他在閱讀人氣圖鑑《move危險生物》時發現，鞍帶石斑魚（タマカイ）的圖片竟被誤植，放成了同屬的藍身大斑石斑魚（カスリハタ）。

安部京志郎當下立刻告訴媽媽，請媽媽聯絡出版社告知。出版社編輯一聽發現錯誤的是一名6歲男童，也忍不住驚訝表示「由研究者們製作的圖鑑，能發現錯誤真的很厲害」；另一名大學魚類學教授則說，「如果是專家的話大概看得出來，但他才6歲就能注意到錯誤，真的很厲害」。

原來，安部京志郎本就熱愛海洋相關知識，從1歲就把釣魚用具當玩具玩，開啟對魚興趣後，連房間、浴室張貼的海報，甚至是衣服的花樣全都是魚。安部京志郎表示「魚游泳的生態特徵很有趣」，因此家中有多達16冊的魚類圖鑑及相關書籍，自己也「最喜歡吃魚」，未來的夢想就是超越日本著名魚類學者宮澤正之。

不過現在消息曝光後，媒體已經稱呼安部京志郎為「魚博士」了。至於講談社則表示，會在圖鑑再版時，更改安部京志郎所指出的錯誤。