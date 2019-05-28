日14小學生等校車遇害「書包散一地」...1無生跡3重傷！男持雙刀連續砍人

▲神奈川川崎公園無差別傷人，傷者送醫。（圖／翻攝YouTube／ANNnewsCH）

記者錢玉紘／綜合報導



日本神奈川縣川崎市登戸的一處公園在當地時間28日早上7點46分（台灣時間6點46分）發生隨機傷人事件，犯案的40多歲男性嫌犯已經被逮捕，日媒報導，該男闖入公園之後，拿著兩把刀子，「一個接一個」攻擊在公園內的小學生。

目前有共13名6到7歲的小學生和3名大人受傷，其中3名學童傷勢嚴重，還有2人心肺停止，分別為1名學童和一名成年男性。傷者分別被送往聖瑪麗安娜大學醫學院、新百合之丘綜合醫院和川崎市多摩醫院。

目前警方已經逮捕持有兇器的40多歲男性，該男犯案後砍向自己脖子重傷，意識還不清楚，現場發現至少兩把刀子，警方還在調查其犯案動機。現場距離JR小田急線登戸車站僅200公尺，公園附近都是住宅區。

NHK報導，登戸第一公園是「カリタス」小學的學生等待校車的集合地點，隨機砍人攻擊爆發時，正好就是學童準備去上學的時間，公園內散落許多書包在地上。該校一名男性教職員表示，正在確認校內學生的情形。

另一名住在附近的男性也提到，早上開始就聽到很多噪音，還有消防車的聲音，到現場後看到一名男性倒在血泊中，還有多名小學生倒地，而一輛小學的校車停在附近。他也描述，這一帶平時都是很安靜的地方。