更新／日本神奈川縣公園隨機砍人！小學生等2人無生命跡象、16傷

記者錢玉紘／綜合報導

日本神奈川縣川崎市登戸的一處公園在當地時間28日早上7點46分（台灣時間6點46分）發生疑似隨機傷人事件，16人受傷，分別為13名6到7歲的小學生和3名大人，其中3名學童傷勢嚴重，還有2人心肺停止，分別為1名學童和一名成年男性。，其中4人重傷，另外有2名大人、1名學童無生命跡象。警方已在現場逮捕一名持刀男子。

▲多人受傷送醫。

警方今早接獲通報，民眾表示在登戸第一公園內有多人被刺傷，現場距離JR小田急線登戸車站僅200公尺，公園附近都是住宅區。警方獲報後立即出動，並通知消防隊支援救人，傷者多數都為小學生。消防隊也確認，至少協助19人送醫，但年齡和受傷程度都還在確認中。

目前已經逮捕持有兇器的40多歲男性，該男性自己身上也有刀傷，意識不清楚，現場發現至少兩把刀子，警方還在要查其犯案動機。

距離事發現場1.3公里的私立「カリタス」小學男性教職員表示，目前正在確認是否有校內的兒童受害。NHK報導，這個公園是小學生等待校車的集合地點，隨機砍人攻擊爆發時，正好就是學童準備去上學的時間。

登戸第一公園附近的一名60歲女性住戶表示，早上出門前就聽到公園內有許多吵雜的聲音，看到消息之後感到非常驚訝，「那個公園是孩子們常去玩的地方」。



另一名住在附近的男性也提到，早上開始就聽到很多噪音，還有消防車的聲音，到現場後看到一名男性倒在血泊中，還有多名小學生倒地，而一輛小學的校車停在附近。他也描述，這一帶平時都是很安靜的地方。

07：43 出版

09：00 更新（受傷人數）